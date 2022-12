Slovenski vojaki na Kosovu družini, ki je živela v baraki, donirali bivalni zabojnik

Poveljnica skupine za opazovanje in povezavo misije Kfor na območju Vučitrna, majorka Mojca Žagar, je povedala, da so bivanjsko situacijo obeh žensk zabeležili že njeni predhodniki. "Podali so predlog v Slovenijo, kjer so projekt odobrili. Nato smo začeli z njegovo dejansko izvedbo," je dejala.

"Zelo smo hvaležni za to donacijo. Ta družina je živela v težkih pogojih," je ob predaji objekta dejal župan občine Vučitrn Ferit Idrizi.

Takšni projekti so po mnenju Žagarjeve pomembni za zviševanje prepoznavnosti SV na Kosovu in njene solidarnosti do ljudi, ki tam živijo. Na območju Vučitrna sicer živi večinoma albansko prebivalstvo. Izgradnja objekta še ni povsem dokončana, za to, da bo postal vseljiv, manjka še okrog 5000 evrov, je dodala.

Slovenska vojska (SV) je projekt omogočila s finančno donacijo, izvedla pa so ga albanska podjetja. Po besedah Žagarjeve sta ženski donacije veseli, a sta hkrati tudi nekoliko zaskrbljeni zaradi stroškov ogrevanja s predvideno električno pečjo. Njun edini dohodek je namreč materina pokojnina, ki se na Kosovu giblje okoli 200 evrov.

Donacijo so med obiskom slovenskega vojaškega kontingenta na Kosovu predali obrambni minister Marjan Šarec, načelnik generalštaba Robert Glavaš in slovenska veleposlanica na Kosovu Minca Benedejčič.