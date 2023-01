Slovenski vojaki na Slovaškem zbirali prispevke za triletnega fantka z rakom

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske v sklopu opravljanja nalog na mednarodnih operacijah in s sodelovanjem pri dobrodelnih dogodkih dosegajo učinke poslanstva, ki presegajo zgolj področje ohranjanja miru, odvračalne drže ter vojaške obrambe, saj hkrati krepijo sprejetost v okolju delovanja in s tem zaščito lastnih sil.

Dobrodelni dogodek, ki so se ga udeležili na prvi dan leta 2023, je bil namenjen zbiranju prostovoljnih prispevkov za triletnega otroka z zelo redko obliko raka. Dečkov oče je tudi pripadnik češke vojske, ki je skupaj s slovenskimi pripadniki del mednarodne bojne skupine.

Aktivnost je potekala tako, da je morala vsaka ekipa po deset vojakov narediti 2023 vojaških poskokov, sledil je še skok v ledeno hladno jezero, ki so ga izvedli le najbolj neustrašni in pogumni. Pripadniki obeh držav so pokazali odlično fizično pripravljenost, predvsem pa so pokazali, da imajo veliko srce. S prispevki sodelujočih pripadnikov bataljonske bojne skupine na Slovaškem je bil zbran znaten delež sredstev za potrebe nege in zdravljenja bolnega otroka.