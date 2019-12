Slovenski vojaki nič več s strganimi škornji, vojska bogatejša za 12 tisoč parov

Eno leto po vojaškem fiasku, ko so našim vojakom na največji Natovi vaji po hladni vojni zaradi mraza razpadli škornji in nekaterim celo pustili ozebline, je Slovenska vojska dobila nove. In to kar 12 tisoč parov. Že s prejšnjimi ni bilo nič narobe, tudi s temi ni, zatrjuje obrambni minister Karl Erjavec, ki je prepričan, da so se takratni strgani škornji uporabljali le za politične spopade.