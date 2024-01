Nagovor slovenskim vojakom v tujini: Ste pomembni predstavniki vrednot naše države

Najprej so se seznanili z delovanjem in nalogami v operacijah, stanju na območjih delovanja in seveda počutjem pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Predsednica Pirc Musarjeva je izrazila ponos in hvaležnost vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah ter uživajo spoštovanje in ugled med kolegi iz tujine.

Tokrat so Pirc Musarjeva, ki je obenem tudi vrhovna poveljnica obrambnih sil, Šarec in Glavaš, prisluhnili poročilom poveljnikov kontingentov, ki sodelujejo pri operacijah zveze NATO, EU in globalne koalicije na Kosovu, Slovaškem, v Latviji, Bosni in Hercegovini, Nemčiji in Iraku.

Jasno je poudarila, da so vojaki pomembni predstavniki vrednot naše države, kot so vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in demokracija. O odličnosti pripadnic in pripadnikov na misijah pa predsednici pripovedujejo tudi sogovorniki v tujini.



"Pod okriljem resolucij Varnostnega sveta OZN opravljate naloge v podporo mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti," je ocenila in dodala, da kljub nevarnemu in zahtevnemu značaju dela v nekaterih okoljih, kjer delujejo, s svojo vlogo pomagajo pri zmanjševanju napetosti, krepitvi demokratičnih procesov in institucij, da bi ljudje lahko živeli v mirnejšem in varnejšem okolju.

Da je to še posebej pomembno sedaj, v svetu, kjer je trenutno več kot 50 konfliktov, med katerimi sta tudi vojna v Ukrajini in izraelsko-palestinska vojna, ki močno vplivata na varnostno arhitekturo v tem delu sveta in širše. "Vztrajna mednarodna prizadevanja za trajen mir v svetu so zato nujna," je poudarila predsednica. Posebno pozornost je predsednica namenila tudi družinam pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, saj imajo pomembno vlogo pri podpori njihovemu poslanstvu.