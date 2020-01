Slovenski vojaki ostajajo v Iraku

Danes je sicer Nemčija naznanila, da iz varnostnih razlogov umika del svojih sil iz Iraka. Gre za sile, ki so nastanjene v Bagdadu in Tajiju, medtem ko večji del nemških vojakov, ki se nahaja v iraškem Kurdistanu oziroma na severu države, ostaja.

Tu, v bazi v Erbilu, so nastanjeni tudi slovenski vojaki, ki delujejo pod nemških vodstvom. In ti tam tudi ostajajo, so potrdili na obrambnem ministrstvu. Razmere v Iraku vseskozi budno spremljajo, odločitve bodo sprejemali glede na razvoj dogodkov, so dodali.

Umik slovenskih vojakov iz Iraka medtem zahteva stranka Levica, ki napoveduje sklic izredne seje odbora za zunanjo politiko. Atentat na Solejmanija je"zadnji žebelj v krsto kakršnemukoli upanju za umiritev napetosti med ZDA in Iranom," so zapisali v izjavi za javnost. "Gre za nepredstavljivo kršitev suverenosti tuje države, ki se nevarno približuje odkriti vojni napovedi."