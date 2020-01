Slovenski vojaki že prispeli v Irak

Slovenski obrambni minister v odstopu Karl Erjavec je po kar nekaj zapletih, ko naj bi se vojaki najprej umaknili skupaj z nemškimi, nato pa so Erbil zapustili le oni, takrat pojasnjeval, da to ne pomeni tudi umika Slovenije iz operacije v Iraku.

Erjavec je pred tedni zatrjeval, da se je relokacija vojakov zgodila zato, ker v Erbilu niso mogli več opravljati nalog, torej urjenja kurdskih sil. Je pa takrat zatrdil, da se bodo slovenski vojaki najpozneje v Irak vrnili s 1. februarjem, lahko pa tudi prej, če bi se urjenje kurdskih vojakov obnovilo.

Vojaški poznavalci so bili sicer po predčasni vrnitvi slovenskih vojakov v domovino kritični do ministra Erjavca in do vrhovnega poveljnika vojske, Boruta Pahorja, ker sta imela oba pred očmi predvsem notranjepolitične cilje in samopromocijo.Pahor je za svojo odločitvijo stal in ocenil, da ni škodila našemu ugledu.

Premier Marjan Šarec je tedaj zapisal, da je "medijski pomp zadnje, kar smo si želeli". "Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti."