Tradicionalni slovenski zajtrk: letos pomembnejši kot kadarkoli prej

Dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo danes, je znova priložnost, da podpremo slovenske pridelovalce in predelovalce hrane, da posežemo po lokalno pridelani hrani, podpremo prizadevanja za ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja ter seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane. Na ta dan se vsako leto otroci v šolah in vrtcih veselijo tradicionalnega slovenskega zajtrka, letošnji je že 10. po vrsti. Zaradi trenutnih razmer ga v šolah in vrtcih v fizični obliki ne bo. Bodo pa otroci pri pouku na daljavo spregovorili o pomenu zajtrka in uživanja lokalnih živil. Seveda je zelo zaželeno, da jim takšen super zajtrk pripravijo starši ali pa jim pri pripravi pomagajo in pozajtrkujejo skupaj.

Takole je lani potekal tradicionalni slovenski zajtrk in poskrbel za navdušenje v šolah in vrtcih.

Tako pozivajo, da bodimo na današnji dan še posebej pozorni na to, kaj imamo na krožniku: "Spomnimo se, od kod pride hrana, kdo jo pridela in koliko truda vloži v to delo, zakaj je hrana iz bližine (naj)boljša izbira, kdo skrbi za podeželje, kakšno vlogo imajo v celotni prehranski verigi čebele ter drugi opraševalci – seveda z mislijo na potrebno redno zajtrkovanje. Dan slovenske hrane pred nas postavlja še eno priložnost – da se zavemo problema zavržkov hrane oziroma odpadne hrane. Tudi v tej smeri lahko vsak od nas naredi korak v smeri zmanjševanja količine zavržene hrane," predlagajo na ministrstvu.

Trenutno težko stanje zaradi epidemije covida-19 zelo občutijo slovenski kmetje in drugi proizvajalci živil oziroma prehranski sektor. Zaradi zaprtja gostiln, restavracij, šol, vrtcev, drugih javnih zavodov in prepovedi organiziranja dogodkov se je prodaja kmetijskih pridelkov in drugih živilskih proizvodov zelo upočasnila ali pa celo zaustavila, opozarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo.

Z vsakim grižljajem poskrbimo za zdravje

V času, ko zdravje prav vsakega prebivalca Slovenije potencialno ogroža novi koronavirus, lahko sami poskrbimo za preventivo in vzdrževanje telesa v dobri in zdravi kondiciji. Najpomembnejša je zdrava prehrana, ta pa gre z roko v roki z izbiro lokalnih živil.

Z zdravstvenega vidika se namreč priporoča uživanje sezonske hrane iz lokalnega okolja, saj je takšna hrana običajno bolj dozorela in ima višjo biološko (hranilno) vrednost. Z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika se drastično zmanjša vsebnost različnih vitaminov, ki so za naše telo izrednega pomena. Možno je torej, da bo hrana, za katero je jasno, da bo podvržena dolgemu transportu in skladiščenju, zaradi nujnih obsežnih agrotehničnih ukrepov pri njeni proizvodnji, manj kakovostna. Pri živilih domačega izvora zaradi bližine pridelave ni treba uporabljati konzervansov, zato so sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.

Vzpostavitev t. i. 'kratkih verig' med pridelovalcem in potrošnikom, ki je ena od prioritetnih nalog Ministrstva za kmetijstvo in okolje, bo zagotovo pozitivno vplivala na domačo pridelavo živil ter njeno povezovanje, na povečan obseg ponudbe raznolikih in kakovostnih živil lokalnega porekla, posledično pa tudi na znižanje cen in večjo potrošnjo, izpostavljajo na ministrstvu.

Zakaj je lokalna hrana tako pomembna?

Tradicionalna živila so se v lokalnem okolju razvila iz potreb in danih možnosti, torej podnebja, zemlje in drugih dejavnikov, zato je ravno lokalna hrana najprimernejša za posamezno okolje. Njene ključne prednosti so, da živila najhitreje in po najkrajši poti pridejo do potrošnikov, manj obremenjujejo okolje ter imajo višjo biološko vrednost, saj so pobrana ob svoji optimalni zrelosti.