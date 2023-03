Slovenski zdravnik prejemnik ugledne mednarodne nagrade International Medis Awards

Znani najboljši dosežki zdravnikov in farmacevtov iz devetih državah srednje in jugovzhodne Evrope.

Na Ljubljanskem gradu so v četrtek, 9. marca 2023, slovesno razglasili devet zmagovalcev natečaja 9. International Medis Awards for Medical Research . Med njimi je tudi slovenski predstavnik Vid Janša, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Njegov znanstvenoraziskovalni prispevek je bil najboljši na področju ginekologije. Natečaj že deveto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope.

Študija o novih možnostih diagnosticiranja endometrioze Vid Janša, dr. med., je prvi avtor članka Proteomic analysis of peritoneal fluid identified COMP and TGFBI as new candidate biomarkers for endometriosis (Proteomska analiza peritonealne tekočine opredelila COMP in TGFBI kot nova možna biološka označevalca endometrioze). Objavljen je bil v odmevni reviji Scientific Reports. Študija obravnava nove možnosti napredne, neinvazivne metode za odkrivanje endometrioze, pogoste ginekološke bolezni, ko tkivo, ki običajno obdaja notranjost maternice (endometrij), raste zunaj nje. Močno ogroža kakovost življenja žensk in je glavni vzrok za neplodnost. Standardni postopek za diagnozo endometrioze je vizualni kirurški (laparoskopski) pregled medeničnih organov, po možnosti skupaj s histološko potrditvijo. Ta postopek je invaziven, zahteva splošno anestezijo, je drag in lahko povzroči zaplete. V študiji so raziskovali proteinsko sestavo tekočine v trebušni votlini (peritonealne tekočine) z namenom identifikacije značilnih bioloških označevalcev endometrioze. Vid Janša, dr. med.: Bili smo prvi, ki smo uspeli dokazati povezavo med določenimi proteini, ki so v visokih ravneh v peritonealni tekočini, in endometriozo. Naši rezultati bi lahko prispevali k boljšemu razumevanju bolezenskih patoloških procesov pri razvoju endometrioze.

Štirje slovenski finalisti, zmagovalci iz petih držav Ob Vidu Janši so med letošnjimi finalisti še trije slovenski raziskovalci: - izr. prof. dr. Matej Štuhec, mag. farm., spec., klin., farm. (Psihiatrična bolnišnica Ormož in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru) na področju farmacije; - Dzhamilyat Abdulkhalikova, dr. med. (Univerzitetni klinični center Ljubljana) na področju ginekologije; - dr. Kaja Kolmančič, dr. med. (Univerzitetni klinični center Ljubljana) na področju nevrologije. Zmagovalci natečaja 9. International Medis Awards for Medical Research prihajajo iz petih držav: - Farmacija: prof. dr. Aneta Perić, mag. farm., Srbija - Gastroenterologija: Julian Peter Schwärzler, dr. med., Avstrija - Ginekologija: Vid Janša, dr. med., Slovenija - Intenzivna medicina in anesteziologija: Christian Reiterer, dr. med., Avstrija - Nevrologija: Ivo Božović, dr. med., Srbija - Oftalmologija: dr. Martina Tomić, dr. med., Hrvaška - Pediatrija: prof. dr. Zlatan Zvizdić, dr. med., Bosna in Hercegovina - Pulmologija in alergologija: Christian Lang, dr. med., Avstrija - Revmatologija: izr. prof. doc. dr. Peter Mandl, dr. med., Avstrija Visoka raven prijavljenih raziskav Predsednik mednarodne strokovne komisije prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., je o prijavljenih raziskavah dejal: Za člane mednarodne strokovne komisije je velik privilegij, da smo del izjemno zanimivega procesa, kjer spoznavamo raznolikost in globino raziskovalnega dela vrhunskih zdravnikov in farmacevtov v naši regiji. Njihove raziskave so visokokakovostne, navdihujoče, vir za izboljšanje oskrbe v zdravstvu. Vsi si zaslužijo največje pohvale in iskrene čestitke, še zlasti zaradi truda in odrekanj, ki jih njihovo klinično in raziskovalno delo pogosto zahteva. Nagrade so po dveh letih spet podelili na dogodku v živo, podelitev je potekala na Ljubljanskem gradu. Ustanovitelj nagrad International Medis Awards Tone Strnad, mag. farm., je povedal: Neutrudno raziskovalno delo zdravnikov in farmacevtov iz srednje in jugovzhodne Evrope povečuje bogastvo znanja v medicini in farmaciji na najvišji znanstveni ravni. S tem tudi neposredno prispevajo k boljšemu zdravljenju. Njihovo delo si zasluži vse priznanje, spoštovanje in pozornost v širši mednarodni javnosti in doma. Ravno to je bil tudi namen ustanovitve International Medis Awards pred devetimi leti in danes smo ponosni, da tudi z nagradami gradimo ugled medicinske in farmacevtske skupnosti v regiji.

