Slovenski žičničarji še niso obupali nad 'skopuško' zimo

Predvsem smučišča, kjer zasnežujejo s snežnimi topovi, je obiskalo približno odstotek več smučarjev kot lani. Največji izpad pa občutijo tista, ki nimajo na voljo umetnega zasneževanja. Najbolj je udarilo smučarske ponudnike na Kaninu in Voglu, saj ti dve visokogorski smučišči doslej še nista bili deležni večje snežne pošiljke. Za primerjavo: lani sta že konec novembra imeli več kot meter snega.

Na Kaninu jih je prejšnji teden prizadel močan veter, zato so morali naprave ustaviti za pet dni. Od ponedeljka znova obratujejo.

Del prog so sicer odprli že 1. decembra, teden dni pozneje so se jim pridružili tudi na italijanski strani. Na srečo so že v času krompirjevih počitnic poteptali okoli 60 centimetrov snega, pozneje še dvakrat manjšo količino, s čimer so usposobili vsaj nekatere proge, je pojasnil v. d. direktor javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek.

V primerjavi z lansko sezono doslej beležijo od 25 do 30 odstotkov manj smučarjev, kar pomeni 4100 smučarjev v decembru. "To je 1600 manj kot v lanskih snežno veliko boljših pogojih, pri čemer smo lani že novembra našteli okoli 1500 smučarjev,"je povedal Skornišek. Napovedal je tudi skorajšnje odprtje proge Veliki graben, prvič v zgodovini smučišča pa so s izposojenim topom začeli delati umetni sneg.

Na Voglu pol manj smučarskih dni kot lani

Do zdaj so našteli 32 smučarskih dni, kar je skoraj pol manj kot lani v tem času.To se seveda pozna tudi na številu smučarjev. Lani so v tem času z gondolo prepeljali že 27.000, v letošnjimi zimi pa zgolj 7300 ljudi, med temi pa velika večina sploh ni smučarjev, so sporočili z Žičnic Vogel.

Kljub temu sezone še niso ocenili za katastrofalno, saj so lani kljub dolgi sezoni našteli le 15 lepih sončnih dni, ko je bilo veliko smučarjev. V ostalih dneh je bil obisk podoben letošnjemu – 500 do 600 obiskovalcev dnevno.

Sezono so začeli 15. decembra, vendar so zaradi pomanjkanja vode uspeli zasnežiti in zagnati le otroški poligon in sedežnico Brunarica. Ta obratuje, za zagon ostalih naprav pa čakajo na obilnejšo snežno pošiljko.

Ne samo Vogel in Kanin, tudi nekatera manjša smučišča beležijo od 30 do 50 odstotkov manj smučarjev kot v enakem obdobju lani. Čeprav je večina največjih smučarskih centrov sezono začela okoli 1. decembra, ko so bili ustrezni pogoji za izdelovanje umetnega snega, do zdaj še nikjer niso mogli zagnati vseh svojih žičnic.