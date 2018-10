Zdravilo našli v strupu

Slovenski znanstveniki so dosegli nov uspeh. Večdesetletno iskanje učinkovitega zdravila za vensko trombozo je končano. Na inštitutu Jožef Štefan so znanstveniki pod vodstvom Igorja Križaja izolirali molekulo, ki preprečuje nastajanje krvnih strdkov. Še bolj presenetljiva je novica, da so zdravilo odkrili naravnost iz strupa modrasa.