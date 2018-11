Slovenski zračni promet zaprt zaradi simulacije izbruha vulkana

Na Arsovi spletni strani se je pojavilo za Slovenijo (vsaj na prvo oko) zelo nenavadno obvestilo, da je letalski prostor nad Slovenijo zaprt – zaradi izbruha vulkana. Ob podrobnejšem pregledu opozorila se razbere, da gre za vajo VOLCEX17, ki poteka pod okriljem Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). To organizirajo vsako leto z namenom izobraževanja letalskega osebja ob morebitnem izbruhu vulkana, ki bi ohromil letalski promet v Evropski uniji.

Vaja vključuje 38 letalskih prevoznikov, 14 agencij za civilno letalstvo in več kot 40 drugih služb, ki sodelujejo pri koordinaciji letalskega prometa. Kot so zapisali na spletni strani Evropskega združenja regionalnih letalskih prevoznikov (ERAA), je cilj take vaje "vsaki državi posebej dati priložnost, da preizkusijo učinkovitost svojih načrtov, kako odreagirati v kriznih situacijah".

Letalski prostor so zaprli ob 8. uri, zaprt bo ostal do 16. ure. Vendar pa to ne pomeni, da letala v Sloveniji ne morejo vzletati ali pristajati. Zapora se namreč nanaša zgolj na en višinski pas, med približno 7000 in 9000 metrov, pa še to ne ves čas. Kot nam je povedala predstavnica Kontrole zračnega prometa Slovenije, pas, ki je zaprt, prilagajajo glede na simulacijo potovanja dimnega oblaka.