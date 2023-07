Na vojaškem delu brniškega letališča so odprli nov in moderen Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Umestili so ga pod zemljo, opremili z najmodernejšo informacijsko opremo, dostop pa strogo omejili. Zaznavanje in reagiranje na kršitve v zračnem prostoru ter poveljevanje v primeru naravnih nesreč bo odslej še uspešnejše, so prepričani odgovorni, center pa je tudi del Natovega sistema zračne in raketne obrambe.