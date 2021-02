Slovenski zvončki tudi v znamenitem londonskem botaničnem vrtu

"Iskana sorta, ki smo jo vzgojili in opisali tukaj. v botaničnem vrtu, je Ljubljana, ki je v svetu zelo cenjena, in povpraševanje po tej naši sorti je veliko. Poleg tega smo opisali še sorto Nova Gorica in še kar nekaj drugih," še razkriva Ravnjakova.

Poleg temperatur so nas v lepši del leta popeljali tudi beli znanilci pomladi. Rastejo domala povsod po Sloveniji, od primorskih nižin do alpskega visokogorja. "Zanje je značilno, da bolje rastejo na apnenčasti prsti, predvsem v vzhodnem delu Slovenije, kjer je redkejši, pa je bolj poznana kronica," pove dr. Blanka Ravnjak , raziskovalka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

Dobro se prodajajo tudi na številne dvore širom po svetu

Tako majhna cvetica, pa tako veliko bogastvo. Ne le za biologe – na voljo so plačljivi fotografski ogledi, zvončki pa se dobro prodajajo tudi na številne dvore širom po svetu. "Ja, slovenski zvončki so prisotni v različnih delih Evrope, ker smo že leta 2004 rezultate svoje raziskave predstavili na svetovnem kongresu botaničnih vrtov v Barceloni, in od takrat naprej so naši zvončki posajeni po različnih zelo eminentnih ustanovah po Evropi, tudi v Kew Gardnu so," razlaga dr. Jože Bavcon, direktor botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.

"Lepi so, v meni zbujajo pomlad,"občutke opiše eden izmed obiskovalcev. A pozor: posamezniku, ki nabere več kot za pest zvončkov, grozi kazen do 300 evrov, za podjetja tudi do 10.000 evrov. Kot preostale čebulnice jih torej občudujemo predvsem z očmi. Le tako bomo poskrbeli, da bodo pomlad oznanjali tudi našim zanamcem.