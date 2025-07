Slovenskim zobozdravnikom ponujajo plačilo, če paciente pošljejo na Hrvaško

Od opisanega se je ZZZS distanciral ter ob tem poudaril, da sam ni poslovni partner Apolonije in da se s takšnim oglaševanjem ne strinja. Njihovo delovanje namreč ocenjujejo kot zavajajoče s potencialnimi elementi korupcijskih tveganj. "Zavarovana oseba ima namreč skladno z evropskimi in slovenskimi predpisi pravico do proste izbire izvajalca v tujini na podlagi izdane napotnice v Sloveniji in zato ni dopustno omejevanje te pravice s strani napotenega zobozdravnika na točno določenega izvajalca pri nas ali v tujini," so izpostavili.

Na hrvaškega izvajalca ortodontije so zato naslovili zahtevo za takojšnjo odpravo kršitev. Obenem so zdravstvenemu in tržnemu inšpektoratu v Sloveniji podali prijavo ter predlagali, da izvedeta inšpekcijski nadzor in izdata odločbo, s katero se Apoloniji prepove "nadaljnje nezakonito ravnanje oziroma se ji izreče ustrezne ukrepe in sankcije z namenom takojšnjega prenehanja in preprečitve ponavljanja tovrstnih ravnanj v prihodnje".

"Kot odgovoren deležnik v zdravstvu si prizadevamo, da se izboljša dostopnost do zobozdravnika v Sloveniji, zato v ta namen vlagamo znatna dodatna finančna sredstva in izvajamo številne aktivnosti, s katerimi krepimo in širimo mrežo javne zobozdravstvene službe v Sloveniji. Zasebni zobozdravniki v Sloveniji pa lahko k temu prispevajo z vstopom v javno mrežo in podelitvijo koncesije ter sklenitvijo pogodbe z ZZZS," so sporočili.