Slovensko mesto bo okronano s častnim nazivom: pripravili 14 ur spektakla

Kot so sporočili iz zavoda GO! 2025, bodo vsi dogodki odprtja EPK brezplačni, obiskovalci jih bodo spremljali stoje. Za obiskovalce je predvidenih tudi več brezplačnih parkirišč, in sicer parkirišče pri Supernovi, parkirišče pri Hoferju in parkirišče P+R pri nakupovalnem središču Merkur v Kromberku. Od tam bo do središča mesta vozil brezplačni avtobus. Invalidi bodo medtem lahko parkirali v neposredni bližini prizorišča na travniku pred občinsko stavbo.

Bo pa sicer omejen tudi prometni režim; v Novi Gorici bo tako zaprtih več ulic. Kidričeva ulica (od krožišča z Ulico Tolminskih puntarjev in Erjavčevo ulico do OTP banke) je že zaprta, zapora pa bo trajala do nedelje do 12. ure. Erjavčeva ulica (od mejnega prehoda do krožišča s Kidričevo ulico in z Ulico Tolminskih puntarjev) bo prav tako zaprta že danes od 12. do 15. ure, Ulica Tolminskih puntarjev (od krožišča s Kidričevo in Erjavčevo ulico do križišča z Gregorčičevo ulico) pa ostaja zaprta do nedelje do 8. ure.

Pred vstopom na prizorišče bodo morali obiskovalci opraviti tudi hiter varnostni pregled.