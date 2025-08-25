Slovensko morje precej hladnejše kot lani v tem času

Morje je precej hladnejše kot lani v tem času, ko je bilo nadpovprečno toplo. Kot so še navedli na morski biološki postaji, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo, je trenutno površinska temperatura morja v skladu z dolgoletnim povprečjem. Glede prisotnosti meduz in rebrač v slovenskem morju pa ne opažajo posebnosti.

Glede na meritve, ki jih raziskovalci morske biološke postaje na lokaciji boje Vida kontinuirano zbirajo od leta 2002, znaša pričakovana temperatura 25,7 stopinje Celzija. 18. avgusta ob 9.30 je bila izmerjena temperatura 25,1 stopinje Celzija, medtem ko je na isti dan lani 24-urna povprečna temperatura znašala 29 stopinj Celzija.

Piran FOTO: Bobo icon-expand

Morje je torej precej hladnejše kot lani v tem obdobju, ko je bilo nadpovprečno toplo, so za STA navedli raziskovalci Valentina Pitacco, Ana Fortič in Martin Vodopivec. Podobno ugotavljajo tudi v Akvariju Piran. "Hvaležni smo, da v letošnjem poletju temperatura morja ostaja v normalnih okvirjih in ni prišlo do toplotnih ekstremov, ki bi morskim organizmom povzročili še dodaten stres," je za STA povedala strokovna vodja piranskega akvarija Manja Rogelja.

V morju letos veliko rebrač

Podobno kot v hrvaški Istri, je tudi v slovenskem morju ponekod veliko rebrač, kar po besedah Rogelje ni več nobena posebnost, saj se v takem in tudi večjem številu pojavljajo že vrsto let. Kot so navedli raziskovalci morske biološke postaje, se rebrače vrste Mnemiopsis leidyi, ki se v slovenskem morju množično pojavljajo od leta 2016, običajno namnožijo proti koncu poletja. Tako je tudi letos, a nimajo podatkov, ki bi kazali, da jih je več kot prejšnja leta. V začetku poletja je bilo v morju opaziti več kompasnih meduz kot običajno, a so zadnje zabeležili konec junija. "Zato je verjetnost, da bi kopalci srečali kompasno meduzo, zelo majhna," so povzeli.