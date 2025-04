Slovensko omrežje med popolnim mrkom delovalo nemoteno

OGLAS

Obratovanje slovenskega sistema je bilo tudi v ponedeljek v času mrka na Iberskem polotoku nemoteno in brez posebnosti, so v današnjem sporočilu za javnost navedli v sistemskem operaterju slovenskega elektroenergetskega omrežja Eles. "V družbi Eles smo sicer zaznali nekoliko povišano frekvenco, saj je Iberski polotok do trenutka razpada sistema uvažal energijo, nato pa v danem trenutku uvoza električne energije v te države nenadoma ni bilo več. Zato je ostal višek električne energije v preostalem evropskem sistemu, ki pa ga je ta zelo učinkovito in hitro uravnotežil," so pojasnili.

Nadzorna soba Elesovega centra. FOTO: Bobo icon-expand

Kaj je dejansko ohromilo Iberski polotok?

Vzrok za električni mrk uradno še ni znan. Španski, portugalski in francoski operaterji morajo zdaj podrobno preučiti vse dejavnike, kar pa lahko traja več tednov ali mesecev. Kot so spomnili na Elesu, je bilo poročilo o vzrokih enega od dogodkov, ki se je zgodil junija lani na območju Balkana, objavljeno šele februarja letos.

Med morebitnimi vzroki za električni mrk se omenja t. i. redek atmosferski pojav. Zaradi ekstremnih temperaturnih nihanj v notranjosti Španije naj bi prišlo do nenormalnih nihanj v visokonapetostnih vodih. Ta nihanja so povzročila napake pri sinhronizaciji med električnimi sistemi, kar je privedlo do zaporednih motenj v povezanem evropskem omrežju, je pojasnilo upravljavca portugalskega električnega omrežja REN v ponedeljek povzel britanski BBC.

"Pojava, ki ga kot domnevni vzrok za razpad portugalskega in španskega sistema navajajo tamkajšnji mediji, v slovenskem prostoru doslej nismo zabeležili v obsegu, ki bi povzročil težave pri delovanju prenosnega sistema," so ob tem poudarili v Elesu.

Električna energija FOTO: Bobo icon-expand

Kot so še izpostavili, v Sloveniji popolnega električnega mrka sicer nismo doživeli že več desetletij. Zaradi dogodkov na prenosnem omrežju se je zgodilo le nekaj manjših mrkov z zelo omejenimi, lokalnimi posledicami, ki so bile odpravljene v roku nekaj ur, so zapisali. Zadnji večji električni mrk se je v Sloveniji zgodil leta 2014 zaradi žleda. Takrat je prišlo do poškodb distribucijskih naprav, sanacija pa je bila zaradi obsega poškodb in neugodnih vremenskih razmer precej otežena in dolgotrajna.

Posledice žledoloma leta 2014 pri Pivki FOTO: Bobo icon-expand

Ob tem so pri Elesu spomnili, da se s prehodom v brezogljično družbo pojavljajo novi izzivi. Sistemski operaterji pospešeno investirajo v posodobitve in nadgradnje omrežja ter v orodja za obvladovanje obratovanja, ob tem pa nenehno izvajajo aktivnosti za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja. "Prav zaradi teh prizadevanj družbe Eles, sistemskega operaterja kombiniranega prenosnega in distribucijskega omrežja, je verjetnost električnih mrkov v Sloveniji majhna, ne moremo pa je izključiti," so še zapisali.

Obtičali tudi številni Slovenci

Poročali smo, da so v večjem delu Španije in na Portugalskem po ponedeljkovem električnem mrku do jutra znova vzpostavili oskrbo z električno energijo. Mrk je zajel večji del Iberskega polotoka, kjer živi skoraj 60 milijonov ljudi. Prizadel je infrastrukturo, telekomunikacije in promet.