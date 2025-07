Slovensko podjetje Dana lansiralo svojo prvo izotonično pijačo Dana Isotonic

Dana je na dogodku predstavila tudi večji asortiman svojih invoativnih izdelkov, med katerimi so goste poleg izotoničnih pijač navdušili tudi osvežujoči koktejli v pločevinkah, ki so postali nadvse priljubljeni na vrtnih in drugih zabavah.

Podjetje Dana, eno izmed vodilnih slovenskih proizvajalk pijač z več kot 70-letno tradicijo, je v Krajinskem parku Sečoveljske soline predstavilo svojo najnovejšo inovacijo – prvo izotonično pijačo Dana Isotonic . Gre za izotonično pijačo nove generacije, ki združuje skrbno izbrane in kakovostne surovine, kjer so izpostavili predvsem naravno piransko sol, sveže iztisnjen limonin sok ter glukozo - saj gre za sladkor, ki je že prisoten v telesu in se tako lažje absorbira. Podjetje Dana upravlja s svojim vodnim virom , zato ima naravna mineralna voda Dana ugoden pH, prav tako je pod stalnim biološkim nadzorom. Gre za izotonično pijačo, ki jo je mogoče – zlasti med intenzivno telesno aktivnostjo – koristno uporabljati tudi posameznikom s sladkorno boleznijo tipa 1 ali 2.

Gosti so prvič poskusili novi izotonični pijači Dana Isotonic v dveh okusih - citrus in tropic, ki jih že najdemo na trgovskih policah.

O pomembnosti ustrezne hidracije je na dogodku ozaveščal tudi ultra vzdržljivostni športnik z diabetesom tipa 1 Žiga Papež , ki že več let aktivno ozavešča o življenju s sladkorno boleznijo skozi projekt Sladek Lajf. Je prvi diabetik na svetu , ki je prekolesaril North Cape 4000, letos pa si je zadal enega svojih največjih podvigov doslej - v 18 dneh bo peš poskušal premagati 616 kilometrov dolgo pot, ki obsega kar 37 tisoč metrov vzponov in 43 planinskih etap.

Dr. Iva Jurov , zdravnica in znanstvenica v medicini športa, doktorica znanosti kineziologije in doktorica medicine iz Centra preventivne medicine, ambulanta za medicino športa, referenčna strokovnjakinja za športno prehrano Olimpijskega komiteja Slovenije, zdravnica ženske nogometne reprezentance in licenčna zdravnica UEFA pravi, da "telo vedno izgublja vodo, predvsem s potenjem, tudi z dihanjem – zato je ne glede na to, ali vodo nadomeščamo že med vadbo ali po njej, ključno, da vodo nadomeščamo v pravi meri . Nekatere dejavnosti so tako intenzivne, da je poleg same vode treba nadomeščati tudi elektrolite in sladkor . Takrat govorimo o izotoničnih pijačah. In dejstvo je, da je nadomeščanje vode z izotoniki precej bolj učinkovito kot le z vodo . Da je pomen hidracije ključen, nam pove že dejstvo, da je glede na raziskave že manjša dehidracija razlog za 10-odstotno zmanjšanje zmogljivosti pri vrhunskih športnikih - lahko si predstavljate, kakšen vpliv je to, glede na to, da je v vrhunskem športu med tekmovalci po navadi razlika do en odstotek ."

"Dana Isotonic je izraz naše zavezanosti k zdravemu načinu življenja, naravnim sestavinam in resničnim potrebam ljudi. Razviti izotonični napitek, ki je brezkompromisno kakovosten, hkrati pa varen tudi za sladkorne bolnike, tudi okusen in učinkovit nam ni bilo dovolj - želimo si, da stoji za nečim več. Zato nas izjemno navdihuje sodelovanje z Dolenjcem Žigo Papežem, na katerega smo izredno ponosni, saj s svojo zgodbo ruši stereotipe o sladkorni bolezni in presega meje možnega, obenem pa navdihuje druge. In to je tisto, kar nas povezuje," pravi dolgoletna vodja marketinga pri Dani Nataša Mejaš.

"Dana Isotonic ne pomaga le pri hidraciji, temveč nam sladkornim bolnikom tudi pri ohranjanju ravnovesja"

Pri sladkorni bolezni ima hidracija neposreden vpliv na raven glukoze v krvi, prav tako na splošno počutje. Ko telo zazna povišan sladkor, se poskuša znebiti presežka prek urina, kar pomeni večje izločanje tekočine. Če telo ne prejme dovolj tekočine, se hitro znajde v stanju dehidracije. To povzroči, da je v krvi manj vode, zato postane koncentracija sladkorja še višja - vse to pa lahko vodi v začaran krog vedno večje žeje in še višjega sladkorja. Posledice? Utrujenost, glavoboli, zmedenost, počasnejši odziv inzulina in povečano tveganje za ketone, še posebej pri sladkorni bolezni tipu 1.

"Po drugi strani pa dobra hidracija prinaša ogromno koristi. Dovolj tekočine pomaga ledvicam bolj učinkovito izločati presežek glukoze, stabilizira krvni sladkor in izboljša delovanje inzulina. Poleg tega zmanjšuje tveganje za krče, omotico, dehidracijske glavobole in izboljšuje športno zmogljivost ter regeneracijo. Tudi psihično se počutimo bolj zbrano in umirjeno. Za nas diabetike dobra hidracija torej ni le priporočena, temveč nujna. In ključno je, da izbiramo pijače, ki podpirajo naše potrebe – z manj dodanega sladkorja in z elektroliti, kot je Dana Isotonic," dodaja Papež in nadaljuje "Dana Isotonic je zato odlična izbira – ne vsebuje sladkorja, ima pa natrij, kalij in druge elektrolite, ki jih telo med naporom ali v vročini nujno potrebuje. Za diabetike je ključno tudi, da pijača ne povzroča glikemičnih skokov. Poleg tega dobra hidracija pomaga, da inzulin deluje bolj učinkovito. Tudi v vsakdanjem življenju, ne samo pri športu, je Dana Isotonic lahko pomoč pri boljšem počutju, večji energiji in lažjemu nadzoru sladkorja. Je varna, funkcionalna in primerna tudi za tiste, ki pazijo na ogljikove hidrate."