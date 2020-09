Slovensko podjetje, ki osvaja Hollywood

Vhodna vrata so danes postala eleganten del dekorja, način za individualizacijo in povečanje privlačnosti vašega doma. Družinsko podjetje Pirnar, s sedežem v Ljubljani, se je na svetovnem trgu vhodov umestilo kot sinonim za visokokakovostna, prestižna zunanja vrata, ki so znana predvsem po svoji vrhunski ročni izdelavi, neprekosljivi inovativni zasnovi in edinstvenem dizajnu. Njihovi vhodi so že vrsto let prejemniki številnih svetovno priznanih prestižnih nagrad na področju dizajna in inovacij.

Prestižni projekti vhodnih vrat Pirnar v svetu Moto Pirnarjevega dela je še danes, da nič ni nemogoče, zato so zanje inovacije nekaj vsakdanjega. Vsak dan stremijo k popolnosti, zato njihov siloviti mednarodni uspeh in rekordni seznam prestižnih nagrad nista presenetljiva. Njihov cilj je vedno enak, navdušiti. Salone Pirnar si lahko, poleg Slovenije, ogledate tudi v Ameriki, Angliji, Španiji, Avstriji, Nemčiji, Bolgariji, Koreji, Nigeriji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih. V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere projekte z njihovimi vhodnimi vrati, ki so nas popolnoma navdušili. Beverly Hills v znamenju prestiža Poglejte si napredne rešitve zunanjih vrat Pirnar, ki dokazujejo, da nič ni nemogoče. Na sliki predstavljamo prestižen vhod, ki s svojo velikostjo in eleganco vzbuja občudovanje vseh, ki ga zagledajo. Aluminijasta dvokrilna zunanja vrata, oblečena v elegantno črno steklo, ustvarijo unikaten in luksuzen vhod, od katerega ne boste želeli odvrniti pogleda.

Vhodna vrata PIRNAR, Beverly Hills, CA, Združene države Amerike

V Hollywood Studios izbrali dvobarvno kombinacijo Vrata Pirnar navdušujejo tudi v seriji Claws. Priznana produkcijska hiša Hollywood Studios je za snemanje v svojih studiih izbrala dvokrilna zunanja vrata iz kolekcije Pirnar Multilevel. Razigrana kombinacija ravnih in zaobljenih linij v dvobarvnem učinku je tisto, kar naredi ta vrata edinstvena.

Vhodna vrata PIRNAR v seriji Claws, Hollywood studios, CA, Združene države Amerike Popolna dobrodošlica v večmilijonsko vilo Čudovit model Pirnar OneTouch iz črnega stekla krasi prestižno vilo Shadow Hill Way. Edinstvena patentirana vrata OneTouch z uvlečnim in izvlečnim potezalom izražajo popolno dobrodošlico ob vstopu v to večmilijonsko vilo.

Zunanja vrata PIRNAR, Beverly Hills, CA, Združene države Amerike London v razigrani dvokrilni izvedbi Modeli Ultimum Multilevel združujejo eleganco, moč in dizajn v več ravneh in so primerni za vse tiste, ki se ne bojijo biti drugačni in drzni. Lastnik dvokrilnih vhodnih vrat na sliki se je odločil za kombinacijo kreativnega dizajna in večne elegance, ki je pročelje Londonske hiše spremenila v vhod, vreden občudovanja. Vrata na sliki slovijo po svojih razgibanih površinah in ustvarijo občutek skrivnostnosti.

Zunanja vrata PIRNAR, London, Velika Britanija

Los Angeles v znamenju čistih in poravnanih linij Modeli vrat iz kolekcije PIRNAR Pure zaznamujejo poravnane ploskve, ki združujejo kombinacijo različnih materialov. Ravno kombinacija različnih materialov, kot sta steklo in aluminij, pričara vtis brezčasnosti in sodobne elegance. Čiste in ravne linije iz kolekcije Pure krasijo čudovit vhod prestižne vile v Los Angelesu, kjer se je lastnik odločil narediti korak naprej. Dvokrilna izvedba poravnanih vhodnih vrat s kombinacijo poglobljenega ročaja pričara igro svetlobe, ki ustvari resen, vendar unikaten videz.

Zunanja vrata PIRNAR, Los Angeles, CA, Združene države Amerike

Estetsko dovršena dvokrilna vhodna vrata v Vietnamu Patentirana aluminijasta vrata z ročajem Luxor, oblečena v mat rjavo steklo in dodelanimi ročno narejenimi detajli, so ena najbolj prepoznavnih vhodnih vrat Pirnar, ki s svojo vrhunsko izdelavo predstavljajo eno najlepših umetnin v svetu vhodov. Na sliki si lahko ogledate dvokrilna zunanja vrata Pirnar, ki krasijo vhod v predsedniške pisarne svetovne korporacije v Vietnamu. Vrata so potopljena v steno iz elegantnega, ujemajočega se mat stekla, kjer se vsak spoj in vsaka reža ujemata z največjo natančnostjo.

Vhodna vrata PIRNAR, President Office, Hanoi, Vietnam