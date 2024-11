Slovensko podjetje s podpisom pogodbe vstopilo na ukrajinski trg

Predstavnika slovenskega podjetja Rem power in ukrajinski veleposlanik Andrij Taran so se v torek srečali na veleposlaništvu, kjer je predstavnik podjetja Rem power Miha Prebil predal tudi donacijo za potrebe ukrajinskih oboroženih sil – 10 generatorjev namenjenih različnim vojaškim enotam v Ukrajini. Ta gesta, kot so zapisali pri veleposlaništvu, simbolizira toplino in svetlobo, ki jo slovenski duh prinaša ukrajinskim vojakom na fronti.

Ukrajinski partner podjetja Rem power in predstavnik Združenja podjetnikov in delodajalcev lvovske regije, Ihor Vasiunik je v izjavi za medije izpostavil izjemno podporo Slovenije Ukrajini, še posebej na področju energetike. Kot je dejal, je skoraj 70 odstotkov ukrajinske energetske infrastrukture uničene zaradi ruskih napadov, zato je pomoč pri obnovi nujna.

Taran je v nagovoru izrazil hvaležnost Rem powerju za podporo Ukrajini, ki se je začela že na začetku ruskih napadov na energetsko infrastrukturo. Pohvalil je njihovo odločitev za vstop na ukrajinski trg in poudaril, da to dokazuje, da je Ukrajina kljub vojni pripravljena na poslovno sodelovanje in razvoj. Spomnil je na prvo srečanje s predstavnikom podjetja na začetku ruske invazije, ko se je začelo njihovo sodelovanje z Ukrajino. "Danes smo ponosni, da lahko slišimo, kako je to slovensko podjetje doseglo naslednjo raven sodelovanja in kljub vojni vstopilo na ukrajinski trg z odprtjem ekskluzivnega predstavništva v Ukrajini v sodelovanju z ukrajinskim partnerjem," je povedal.