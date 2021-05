Slovensko podjetje zaposlenim ob cepljenju obljublja denarno nagrado

Največji zasavski zaposlovalec, ki 90 odstotkov svojih proizvodov izvozi, se je tudi pri soočanju s covidom-19 oziral v tujino. Podobno kot Starbucks, McDonalds, Aldi in Lidl v Ameriki ali Edeka Nord v Nemčiji, so se v podjetju ETI odločili, da bodo svojim zaposlenim, ki se bodo cepili proti covidu-19, izplačali denarno nagrado.

Generalni direktor družbe Tomaž Berginc je sporočil, da želijo slediti zgledu nekaterih tujih podjetij in svoje zaposlene tudi finančno spodbuditi k cepljenju proti covidu-19 ter zagotoviti čim bolj varno delovno okolje za vse zaposlene. Vsaka obolelost ali karantena namreč pomeni še večjo obremenitev za preostale sodelavce.

"To je za gospodarske subjekte kar velika težava in zaradi tega je tudi to ena izmed stimulacij, ki sigurno vsaj pri nekaterih vzpodbudi razmišljanje, da bi se cepili. Nekateri izmed teh se potem tudi odločijo za cepljenje in jaz pozdravljam vse takšne akcije," pa meni vodja strokovne skupine za covid-19 pri Ministrstvu RS za zdravje Mateja Logar.

Različne nagrade za cepljenje v tujini

Za stimuliranje so se odločile tudi nekatere tuje države. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo vsi državljani, ki so že cepljeni proti covidu-19 ali se bodo cepili do konca maja, dobili dodatnih 25 evrov pomoči. Še dlje gredo v nekaterih ameriških zveznih državah. V Ohio lahko denimo cepljeni sodelujejo v tedenski loteriji, mladi pa dobijo univerzitetne štipendije, v New Yorku lahko izbirajo med različnimi bonitetami vse od brezplačnih tedenskih kart za podzemno železnico, vstopnic za športne prireditve, ogled znamenitosti, do brezplačnih obrokov v verigi s hitro prehrano. "Če se vam to zdi privlačno, samo pomislite na to, ko pomislite na cepljenje," je Američane spodbujal župan New Yorka Bill de Blasio. Pa dober tek, bi rekli Newyorčani.