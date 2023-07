Slovensko poletje v Jugoslaviji

Kakšna so bila poletja v Sloveniji, ko naša država še ni razglasila samostojnosti? Podobna, a hkrati tudi popolnoma drugačna. Fotografije nam nudijo vpogled v še ne tako davno preteklost, ki se je marsikateri Slovenec še vedno spominja. No, sodeč po njih, je bila tudi takrat gneča – tako na cestah kot tudi na plaži.

Danes ob mislih na turizem na Obali marsikdo pomisli na dolge kolone vozil, visoke cene in prenatrpano slovensko Obalo. Na njej se drenjajo tako Slovenci kot tudi številni tuji gostje. Da, turizem je danes v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost s številnimi multiplikativnimi učinki ter visokim potencialom razvoja in rasti. V četrt stoletja je naredil velike razvojne in promocijske korake.

A kako je bila slovenska obala videti v času jugoslovanskih poletij? Marsikateri Slovenec se teh preteklih poletnih dni še vedno spominja. Ovekovečeni pa ostajajo tudi v podobah fotografij. Le kakšne zgodbe bi te pripovedovale, če bi lahko govorile? Ob pogledu na črno-bele fotografije s slovenske Obale, ki so nastale še v času Jugoslavije, lahko opazimo marsikatero spremembo od današnjega časa, pa tudi marsikatero podobnost.

Tudi takrat je bilo namreč Slovensko primorje polno, prav tako so bile polne tudi slovenske ceste, ki so vodile do morja. V kampih so bile postavljene prikolice in šotori, nekateri počitnikarji pa so se tudi takrat delili na tiste, ki so se "martinčkali" na soncu, ter tiste, ki so se pred soncem skrivali v senci. Številni pa so osvežitev poiskali tudi v morju.

