Slovenija

Slovensko poroštvo za posojilo Ukrajini predvidoma 700 milijonov evrov

Bruselj, 12. 12. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
26

Slovenija bo morala po trenutnih izračunih za novo posojilo EU Ukrajini, za financiranje katerega bi uporabili zamrznjeno rusko premoženje, zagotoviti okoli 700 milijonov evrov poroštev, je danes ob prihodu na zasedanje finančnih ministrov unije povedal minister Klemen Boštjančič. Poudaril je, da bi se to poroštvo uporabilo samo v skrajnem primeru.

Kot je povedal Klemen Boštjančič, v EU še poteka razprava o tem, za koliko od 210 milijard evrov, kolikor je vse skupaj na voljo za financiranje posojila Ukrajini, bodo članice EU zagotovile poroštva. Omenja se 50 oziroma 75 odstotkov, kar zagovarja Nemčija, je dejal.

"Za Slovenijo zaenkrat kaže, da bi poroštvo znašalo okoli 700 milijonov evrov," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da gre za garancijo, ki bi prišla v poštev samo v "določenih precej ekstremnih primerih". Kakšen bo prispevek Slovenije, če pri poroštvih ne bodo sodelovale vse članice EU, medtem ni želel napovedovati.

"Kar se nas tiče, zagovarjamo enotno evropsko rešitev," je glede financiranja nadaljnje podpore Ukrajini, o katerem so ministri razpravljali na četrtkovi neformalni večerji, še povedal Boštjančič. Glede na razpravo sicer ni povsem prepričan, da bo dogovor dosežen naslednji teden, ko se bodo v četrtek sestali voditelji držav članic unije.

Klemen Boštjančič
Klemen Boštjančič FOTO: Bobo

Ob tem je posvaril pred nadaljnjim odlašanjem z iskanjem rešitev za uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini, saj bodo pozneje unijo tovrstne rešitve stale še več, kot bi jo danes.

Dodal je, da je Evropa tista, ki ima največji interes, da se vojna v Ukrajini čim prej konča, in sicer ne samo zaradi varnosti, ampak tudi zaradi drugih, predvsem gospodarskih vprašanj. "Če kje, je Evropa od Rusije močnejša ravno v finančnem smislu. O tem ni popolnoma nobenega dvoma," je poudaril minister.

Finančni ministri so v četrtek razpravljali o predlogu novega 90 milijard evrov vrednega posojila Evropske unije Ukrajini, za financiranje katerega bi uporabili rusko premoženje, zamrznjeno v okviru sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino. Glede na pretekli teden predstavljeni predlog Evropske komisije bi poroštva za posojilo zagotovile članice, ki bi jih po zagotovilih Bruslja uporabili le, če bi morale finančne institucije v EU, ki hranijo rusko premoženje, tega vrniti Rusiji. Tveganje, da bi se to zgodilo, je sicer zelo majhno, trdijo na komisiji.

Članice naj bi sicer še danes potrdile pravno podlago, ki bi omogočila, da bi rusko premoženje na ozemlju EU ostalo zamrznjeno, dokler Moskva ne bo poplačala vojne škode Ukrajini. S tem bi še zmanjšali tveganje, saj zamrznitve ne bi bilo treba več podaljševati s soglasjem vsakih šest mesecev, kar vedno znova blokira Madžarska.

slovenija poroštvo ukrajina
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kdoto
12. 12. 2025 11.55
Kaj je prvaki, o Jankovićevih 20mio ste pa tiho!!!
ODGOVORI
0 0
bb5a
12. 12. 2025 11.55
A res ne more tud 1 stranka zagotovit , da ne dajemo več denarja koruptivni Ukrajini??? Pa da se končno začne preiskava, kdo vse je dobil v sloveniji denar za podkupnine direktno nazaj iz Ukrajine... Sej nimaš koga nobenga več za volt, ker vsi delajo enako in za svoj žep... očitno se tud 1 ni pripravljen odreči denarju, ki pride nazaj na njegov privat račun...
ODGOVORI
0 0
KenBlock
12. 12. 2025 11.51
+1
Ajmo -- kdo se je strinjal da gremo za poroka ? Gremo na referendum ali zelimo dati 700m za ukraino.
ODGOVORI
1 0
ETNEM
12. 12. 2025 11.51
+1
Naj da Ukraina nam poroštvo v obliki teritorije kot vsak od nas ko gre na banko po kredit
ODGOVORI
1 0
bb5a
12. 12. 2025 11.51
+1
PREJ MORA BITI REFERENDUM!!!
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 11.49
+1
banda...
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
12. 12. 2025 11.48
+1
Referendum , TAKOJ !!!!!
ODGOVORI
1 0
mackon08
12. 12. 2025 11.47
+3
Niso normalni ti so vsi za doživljenski zapor.
ODGOVORI
3 0
stanley
12. 12. 2025 11.46
+2
Stran vržen denar, ne pa poroštvo!
ODGOVORI
2 0
MarkoJur
12. 12. 2025 11.46
+3
Do konca skorumpirana uršula in njeni pralci denarja...pa sej smo nori!!!
ODGOVORI
3 0
PIKAPOLONICA1994
12. 12. 2025 11.46
+1
Dokler bodo v politiki živeli tipi ala Pahor, ki mu tudi 3000,00€....ni dovolj za preživetje...nimam kaj za pričakovati
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
12. 12. 2025 11.45
+1
Res sem vesel,da Janša podpira poštenega Zelenskega.
ODGOVORI
3 2
PIKAPOLONICA1994
12. 12. 2025 11.44
+5
Resno...sami sebi strel v koleno....cene vseh storitev pa v nebo...kje šele hrana, elektrika,....gretje....
ODGOVORI
5 0
BrainDance
12. 12. 2025 11.44
+7
Naj se ukraina sama financira, tolk enga dnara gre za bedarije
ODGOVORI
7 0
PIKAPOLONICA1994
12. 12. 2025 11.47
+2
oni bi, sam sebi kradejo...pa ni keša....razen v privat sefih
ODGOVORI
2 0
Tovariš Balki
12. 12. 2025 11.43
+0
Če pride janša na oblast jim bo dal 7 milijard ..ali več...pa to
ODGOVORI
4 4
Blue Dream
12. 12. 2025 11.44
+1
to je res
ODGOVORI
2 1
PIKAPOLONICA1994
12. 12. 2025 11.45
+2
koronski čas je to dejansko pokazal in dokazal, da nas je zadolžil ...olala....
ODGOVORI
3 1
Blue Dream
12. 12. 2025 11.43
+0
Ali mi z enim glasom na volitvah rez podpišemo vse za naslednja 4 leta?
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
12. 12. 2025 11.43
vse od A do Ž
ODGOVORI
0 0
vicente
12. 12. 2025 11.43
+4
jaz bom volil nekoga ki bo šel iz nata in evrope
ODGOVORI
5 1
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 11.50
Kordiš...edini
ODGOVORI
0 0
Joakim
12. 12. 2025 11.42
+6
Takoj na referendum.
ODGOVORI
7 1
300 let do specialista
12. 12. 2025 11.42
+2
Prištejte še inflacijo, ki ko imamo zaradi Usrajine, nanese 5888999999€.
ODGOVORI
3 1
Blue Dream
12. 12. 2025 11.42
+2
Lahko seveda dokler državljani nimamo prava glasanja o tej temi
ODGOVORI
3 1
