Janša: Slovensko veleposlaništvo bomo preselili v Jeruzalem

"Premier Janez Janša je odredil takojšnjo odstranitev zastave Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) z vladnega kompleksa in nakazal zgodovinsko vnovično prijateljevanje z Jeruzalemom." S temi besedami Ariel Buhlstein, sicer izraelski politični svetovalec in član stranke Likud izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, začne članek v reviji Israel Hayom.

Janez Janša in Benjamin Netanjahu FOTO: Profimedia

Revija Israel Hayom je leta 2016 odkrito podprla predsedniško kampanjo Donalda Trumpa, kar je pomenilo opazno povezavo s konservativnimi gibanji na svetovni ravni. Ta podpora je okrepila dojemanje časopisa kot podpornika desničarskih ideologij ne le v Izraelu, temveč tudi mednarodno.

"Janez Janša, novoizvoljeni slovenski premier, je potreboval le 20 minut, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela. Kmalu po glasovanju o zaupnici v parlamentu njegovi vladi so odstranili zastavo PLO, ki je zadnji dve leti plapolala nad vladno stavbo," nadaljuje. Avtor v članku pri tem uradno zastavo Palestine zreducira 'zgolj' na zastavo Palestinske osvobodilne organizacije. In odstranitev zastave je – tako Buhlstein – zgolj simptom. Slovenija bo pod Janšo, kot naj bi obljubil v ekskluzivnem intervjuju za revijo – popolnoma preoblikovala svoje odnose z Izraelom, pri čemer se bo "močno preusmerila od odprtega sovraštva k trdnemu prijateljstvu v korist obeh narodov".

In kako namerava 'popraviti' te vezi?

Kot piše Buhlstein, eden Janševih načrtov vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. "Levičarska vlada, ki je v zadnjih letih vladala Sloveniji, je priznala palestinsko državo, kar je kršilo slovensko zakonodajo," je dejal Janša. "Spoštovali bomo zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za naše sodelovanje v koalicijskih pogajanjih in vsi so se strinjali."

Janez Janša na obisku v Izraelu decembra 2020. FOTO: Vlada RS

"Izrael je strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu," je ob tem še dejal Janša. "Je demokratični partner, ker z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Poleg tega je Izrael tudi vzor na številnih področjih, vključno s tehnološkimi inovacijami, podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, kriznim upravljanjem in nacionalno varnostjo. Majhni državi z omejenimi viri je uspelo postati vodilna v svetu na področju inovacij. To je impresiven dosežek, od katerega se lahko uči vsaka evropska država."

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav – ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.