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Slovenija

Janša: Slovensko veleposlaništvo bomo preselili v Jeruzalem

Jeruzalem / Ljubljana, 26. 06. 2026 19.19 pred 36 minutami 3 min branja 52

Avtor:
Ti.Š.
Janez Janša in Benjamin Netanjahu

Premier Janez Janša je za izraelsko revijo napovedal zamrznitev priznanja Palestine in selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Dejal je, da "izrazita sovražnost Slovenije do Izraela izvira iz časa predhodnika Roberta Goloba", ki da je trajala do zadnjih dni mandata prejšnje vlade, ko je preprečila pristanek letala izraelske letalske družbe v Sloveniji. "Zdaj lahko upamo, da se bodo odnosi med Jeruzalemom in Ljubljano premaknili v zlato dobo," oa ob tem dodaja avtor članka, sicer član stranke izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

"Premier Janez Janša je odredil takojšnjo odstranitev zastave Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) z vladnega kompleksa in nakazal zgodovinsko vnovično prijateljevanje z Jeruzalemom." S temi besedami Ariel Buhlstein, sicer izraelski politični svetovalec in član stranke Likud izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, začne članek v reviji Israel Hayom.

Janez Janša in Benjamin Netanjahu
Janez Janša in Benjamin Netanjahu
FOTO: Profimedia
Revija Israel Hayom je leta 2016 odkrito podprla predsedniško kampanjo Donalda Trumpa, kar je pomenilo opazno povezavo s konservativnimi gibanji na svetovni ravni. Ta podpora je okrepila dojemanje časopisa kot podpornika desničarskih ideologij ne le v Izraelu, temveč tudi mednarodno.

"Janez Janša, novoizvoljeni slovenski premier, je potreboval le 20 minut, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela. Kmalu po glasovanju o zaupnici v parlamentu njegovi vladi so odstranili zastavo PLO, ki je zadnji dve leti plapolala nad vladno stavbo," nadaljuje.

Avtor v članku pri tem uradno zastavo Palestine zreducira 'zgolj' na zastavo Palestinske osvobodilne organizacije.

In odstranitev zastave je – tako Buhlstein – zgolj simptom. Slovenija bo pod Janšo, kot naj bi obljubil v ekskluzivnem intervjuju za revijo – popolnoma preoblikovala svoje odnose z Izraelom, pri čemer se bo "močno preusmerila od odprtega sovraštva k trdnemu prijateljstvu v korist obeh narodov".

In kako namerava 'popraviti' te vezi?

Kot piše Buhlstein, eden Janševih načrtov vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. "Levičarska vlada, ki je v zadnjih letih vladala Sloveniji, je priznala palestinsko državo, kar je kršilo slovensko zakonodajo," je dejal Janša. "Spoštovali bomo zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za naše sodelovanje v koalicijskih pogajanjih in vsi so se strinjali."

Janez Janša na obisku v Izraelu decembra 2020.
Janez Janša na obisku v Izraelu decembra 2020.
FOTO: Vlada RS

"Izrael je strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu," je ob tem še dejal Janša. "Je demokratični partner, ker z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Poleg tega je Izrael tudi vzor na številnih področjih, vključno s tehnološkimi inovacijami, podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, kriznim upravljanjem in nacionalno varnostjo. Majhni državi z omejenimi viri je uspelo postati vodilna v svetu na področju inovacij. To je impresiven dosežek, od katerega se lahko uči vsaka evropska država."

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav – ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.

 

Državi se, je nadaljeval slovenski premier, "soočata s številnimi enakimi izzivi – terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. Namesto da se distancirata druga od druge, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov."

Janša naj bi to stališče že kmalu zavzel tudi v Bruslju, kjer da namerava okrepiti proizraelski blok in se upreti vsakemu poskusu uvedbe sankcij proti Izraelu. "Orožje sankcij je bilo ustvarjeno za boj proti sovražnikom Zahoda in ne proti zavezniku, kot je Izrael," naj bi dejal predsednik vlade.

Še preden se bo obrnil na širše evropsko prizorišče, pa da si bo prizadeval za popolno preoblikovanje odnosa z Izraelom. Izrazita sovražnost je po njegovih besedah sicer iz časov njegovega predhodnika Roberta Goloba, ki da je trajala do zadnjih dni mandata prejšnje vlade, ko je preprečila pristanek letala izraelske letalske družbe Israir v Sloveniji. "Zdaj lahko upamo, da se bodo odnosi med Jeruzalemom in Ljubljano premaknili v zlato dobo," še piše avtor.

Izrael Janez Janša veleposlaništvo Jeruzalem članek

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KOMENTARJI52

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Port__CN
26. 06. 2026 20.52
Videlo se bo koliko je vredna ustava SLO DRZAVE.
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+1
1 0
kakorkoliže
26. 06. 2026 20.51
Neverjetno kaj so vse nekateri pripravljeni narediti za prgišče natiskanega denarja.
Odgovori
0 0
krapezsaso
26. 06. 2026 20.49
Mislim, da to dejanje Janše lahko in mora spraviti ljudi oz. ves slovenski narod na ceste...
Odgovori
+3
5 2
nemski_ovcar
26. 06. 2026 20.52
Ma daj ne kenjaj
Odgovori
0 0
vlahov
26. 06. 2026 20.48
Jeruzalem je center sveta in tam naj , po Božji milosti , plapola naša zastava.
Odgovori
-4
1 5
pravica1
26. 06. 2026 20.48
lol.
Odgovori
0 0
1butnskala
26. 06. 2026 20.47
Janše vam bo dau tinte pit
Odgovori
-1
0 1
krapezsaso
26. 06. 2026 20.47
Sramota...sramota...misliš, da janšisti ne morejo nižje, potem pa vidiš, da jim klet ni limit, ampak še mnogo nižje...podn...brez besed...podn...
Odgovori
+3
5 2
tech
26. 06. 2026 20.46
To morajo bit v SDS-u fanj dolžni Izraelu, da se tako podrejajo tujcu.V bistvu za Slovenijo niso naredili še nič.
Odgovori
+2
4 2
tech
26. 06. 2026 20.48
Zgleda da jih imajo na povodcu.
Odgovori
+4
5 1
nopino
26. 06. 2026 20.45
A bo v teh kriznih časih Janša iz svojega žepa plačal stroške preselitve. Ta poteza tako in tako zelo škodi ugledu Slovenije v svetu.
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+3
5 2
alko10000
26. 06. 2026 20.45
Janez preseli se se ti
Odgovori
+5
7 2
ŠeVednoPlešem
26. 06. 2026 20.44
Kaj bo imela od tega Slovenija? Slovenke in Slovenci? Če se nam bodo poslabšale gospodarske priložnosti, varnostna tveganja, investicije v arabskih državah, bo to direktna krivda Janše
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+1
2 1
Racional-ec
26. 06. 2026 20.44
E Ivane, Ivane…ni se lih za hvalit da sodelujes s clovekom, ki z zemlje radira vse, zivali, otroke, slabotne in stare. Ne gre za biti levi ali desni, gre za biti clovek ali zver.
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+1
2 1
GrizzlyMravlja
26. 06. 2026 20.44
Vse kar je padlo na bližnjem vzhodu pod Islam je šlo v zaton. Iran, Libanon, Afganistan... Izrael je še edini, ki se drži demokracije.
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+2
5 3
street45
26. 06. 2026 20.47
Izrael in demokracija? Hahahaha... Najbolj koruptivna država na svetu. Kdo misliš da dobesedno kupuje ameriške kongresnike in senatorje? Kdo seje zdraho po EU državah, ki so proti Iranski vojni??? Hjao.....
Odgovori
+0
1 1
krapezsaso
26. 06. 2026 20.48
in ti to vidiš na osnovi česa????
Odgovori
0 0
street45
26. 06. 2026 20.43
SDS ne more iz svoje kože, njihovi volilci pa tudi ne. Baje je Slovensko gospodarstvo na podnu, ukvarjajo se pa z VSEM DRUGIM samo s tem kar je pomembno ne. Bi človek reku ne morem verjet, ampak smo že prej trikrat videli iste finte, tako da.....
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+2
4 2
Hrast1234
26. 06. 2026 20.42
Pa mi smo prava burleska. Vsake štiri leta si nekaj premislimo pa pol spet nazaj premislimo. V posmeh celemu svetu..
Odgovori
+1
2 1
alanshore
26. 06. 2026 20.42
A lahko pademo.se.nizje?
Odgovori
+4
6 2
heris
26. 06. 2026 20.41
Kocka je padla.
Odgovori
+4
4 0
1butnskala
26. 06. 2026 20.40
Ne razumete, denar je sveta vladar
Odgovori
+1
3 2
Mens sana
26. 06. 2026 20.38
...........spravljivi tovariš Janez se povezuje z vojnim zločincem Bibijem in hkrati trobi v isti rog z teto Ursulo o podpori Ukrajine pa četudi bomo obrnili gate, da odplačamo kredite, za katere smo Ukrajincem dali poroštva..................., bipolarnost je moderna bolezen..................
Odgovori
+5
6 1
FreedomMan
26. 06. 2026 20.37
Sramota
Odgovori
+9
11 2
bibaleze
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