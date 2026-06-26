Janša: Slovensko veleposlaništvo bomo preselili v Jeruzalem

"Premier Janez Janša je odredil takojšnjo odstranitev zastave Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) z vladnega kompleksa in nakazal zgodovinsko vnovično prijateljevanje z Jeruzalemom." S temi besedami Ariel Buhlstein, sicer izraelski politični svetovalec in član stranke Likud izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, začne članek v reviji Israel Hayom.
"Janez Janša, novoizvoljeni slovenski premier, je potreboval le 20 minut, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela. Kmalu po glasovanju o zaupnici v parlamentu njegovi vladi so odstranili zastavo PLO, ki je zadnji dve leti plapolala nad vladno stavbo," nadaljuje.
Avtor v članku pri tem uradno zastavo Palestine zreducira 'zgolj' na zastavo Palestinske osvobodilne organizacije.
In odstranitev zastave je – tako Buhlstein – zgolj simptom. Slovenija bo pod Janšo, kot naj bi obljubil v ekskluzivnem intervjuju za revijo – popolnoma preoblikovala svoje odnose z Izraelom, pri čemer se bo "močno preusmerila od odprtega sovraštva k trdnemu prijateljstvu v korist obeh narodov".
In kako namerava 'popraviti' te vezi?
Kot piše Buhlstein, eden Janševih načrtov vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. "Levičarska vlada, ki je v zadnjih letih vladala Sloveniji, je priznala palestinsko državo, kar je kršilo slovensko zakonodajo," je dejal Janša. "Spoštovali bomo zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za naše sodelovanje v koalicijskih pogajanjih in vsi so se strinjali."
"Izrael je strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu," je ob tem še dejal Janša. "Je demokratični partner, ker z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Poleg tega je Izrael tudi vzor na številnih področjih, vključno s tehnološkimi inovacijami, podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, kriznim upravljanjem in nacionalno varnostjo. Majhni državi z omejenimi viri je uspelo postati vodilna v svetu na področju inovacij. To je impresiven dosežek, od katerega se lahko uči vsaka evropska država."
Državi se, je nadaljeval slovenski premier, "soočata s številnimi enakimi izzivi – terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. Namesto da se distancirata druga od druge, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov."
Janša naj bi to stališče že kmalu zavzel tudi v Bruslju, kjer da namerava okrepiti proizraelski blok in se upreti vsakemu poskusu uvedbe sankcij proti Izraelu. "Orožje sankcij je bilo ustvarjeno za boj proti sovražnikom Zahoda in ne proti zavezniku, kot je Izrael," naj bi dejal predsednik vlade.
Še preden se bo obrnil na širše evropsko prizorišče, pa da si bo prizadeval za popolno preoblikovanje odnosa z Izraelom. Izrazita sovražnost je po njegovih besedah sicer iz časov njegovega predhodnika Roberta Goloba, ki da je trajala do zadnjih dni mandata prejšnje vlade, ko je preprečila pristanek letala izraelske letalske družbe Israir v Sloveniji. "Zdaj lahko upamo, da se bodo odnosi med Jeruzalemom in Ljubljano premaknili v zlato dobo," še piše avtor.
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