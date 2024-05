Slovensko veleposlaništvo ima v Londonu skoraj pol milijona dolga

Dolgovi tujih veleposlaništev izhajajo iz neporavnanih pristojbin za zastoje (Congestion Charge) – sheme, ki so jo v Londonu uvedli leta 2003 in je namenjena zmanjšanju prometa v mestnem središču. Za vožnjo znotraj določene cone morajo vozniki plačati 15 funtov (17,56 evra) dnevno, velja pa med 7. in 18. uro ob delavnikih ter med 12. in 18. ob vikendih in praznikih.

Objavljeni dokumenti s konkretnimi zneski kažejo, da tuja veleposlaništva britanskemu javnemu podjetju Transport for London (TFL) skupno dolgujejo 143,5 milijona funtov oz. skoraj 168 milijonov evrov.