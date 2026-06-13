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Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem

Zagreb, 13. 06. 2026 16.37 pred 20 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Plaža v Istri

Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z BiH in Srbijo zaradi novega sistema nadzora.

Na veleposlaništvu pred začetkom glavne turistične sezone vsako leto opažajo povečano zanimanje Slovencev za informacije o potovanju na Hrvaško in v sosednje države regije. V konzularni službi veleposlaništva so poudarili, da so pripravljeni na morebitne zaplete in pomoč državljanom, ki se bodo znašli v stiski.

Hrvaška, turizem
Hrvaška, turizem
FOTO: Shutterstock

Na veleposlaništvu vsako leto posebej opozarjajo na pomen veljavnih osebnih dokumentov in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

"Zelo pogosto se dogaja, da se potniki šele na mejnem prehodu zavejo, da imajo že pretečen potni list ali osebno izkaznico. Takrat od veleposlaništva pričakujejo, da jim bomo izdali dokument, ki bi jim omogočil nadaljevanje poti. Takšnih dokumentov veleposlaništva ne izdajajo," je poudarila konzulka Kristina Kliner.

Opozorila je še na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah.

Na Hrvaškem deluje tudi mreža turističnih ambulant s pogodbo hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje na najbolj obiskanih turističnih območjih. Te ambulante zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo turistom z veljavnimi zdravstvenimi karticami. Po napovedih hrvaškega ministrstva za zdravje bodo letos delovale na skupno 62 lokacijah v 11 županijah.

Veleposlaništvo obenem svetuje sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne krije dodatnih storitev, med drugim prevoza poškodovanca v domovino.

Provizija za dvig tudi do pet evrov

Slovenske državljane na veleposlaništvu opozarjajo tudi na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih.

Provizije za dvig gotovine na bankomatih hrvaških bank za imetnike slovenskih bančnih kartic lahko znašajo okoli pet evrov. Ob uporabi bankomata, ki ga upravlja hrvaška podružnica iste banke ali banke iz iste bančne skupine, kot je banka, ki je izdala bančno kartico, večina bank provizije ne bo zaračunala. Ob dvigu gotovine na bankomatih iz neodvisnih mrež pa so lahko provizije še precej višje.

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Prav tako številni obiskovalci ne vedo, da je na Hrvaškem treba poravnati turistično takso za vsako bivanje, ne glede na vrsto nastanitve. Višina takse je odvisna od kraja nastanitve in sezone, vendar v poletnih mesecih za večino turističnih območij znaša med 1,30 in 2,65 evra na osebo na noč. Plačati jo morajo tudi lastniki nepremičnin, če na naslovu nepremičnine nimajo prijavljenega stalnega prebivališča.

Plaža v Istri
Plaža v Istri
FOTO: Shutterstock

Med najpomembnejšimi novostmi letošnjega leta na veleposlaništvu izpostavljajo uvedbo elektronskega sistema nadzora vstopa in izstopa Entry/Exit System (EES) na zunanjih schengenskih mejah.

Čeprav sistem ne velja za državljane Slovenije in drugih držav članic EU, zaradi daljših postopkov obravnave državljanov tretjih držav na mejnih prehodih med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino oziroma Srbijo nastajajo daljše čakalne dobe in prometni zastoji, v katerih se pogosto znajdejo tudi slovenski državljani.

"Od aprila letos na veleposlaništvu prejemamo večje število klicev slovenskih državljanov, povezanih z dolgimi čakalnimi vrstami na zunanjih schengenskih mejah. Najpogosteje gre za organizirane skupine, ki potujejo z avtobusi in se zaradi večurnega čakanja na mejnih prehodih znajdejo v stiski," je dejala Klinerjeva.

Na veleposlaništvu imajo po njenih besedah vzpostavljeno 24-urno dežurno službo, ki se na klice odziva nemudoma in poskuša državljanom pomagati po najboljših močeh.

"Pri reševanju tovrstnih primerov imamo vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje in učinkovito komunikacijo s pristojnimi hrvaškimi institucijami, kar omogoča hitro izmenjavo informacij in usklajeno ukrepanje, kadar je to potrebno," je dejala, potnike pa pozvala k strpnosti in načrtovanju poti prek manj obremenjenih mejnih prehodov.

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Medtem pa na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško od petka ni več mejnega nadzora. Slovenija je namreč odpravila nadzor pri vstopu v državo, ki ga je izvajala od oktobra 2023.

Hrvaška turisti dopust počitnice priporočila veleposlaništvo

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KOMENTARJI1

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Vakalunga
13. 06. 2026 16.57
Čas je za restavracijo ( NORMALIZACIJO ) javnega sektorja raznih konzulatov, veleposlaništev v Hrvaški, Avstriji, Italiji in ostali Evropi ne potrebujemo..
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