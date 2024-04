Slovensko veleposlaništvo v ZDA tarča vandalizma

Po naših neuradnih informacijah je bilo poslopje slovenskega veleposlaništva v Združenih državah Amerike tarča vandalizma, kar so za 24ur.com potrdili tudi na ministrstvu za zunanje zadeve. Kot smo izvedeli, so jo skupila stekla na oknih in vratih, poškodovanih pa ni bilo. Storilca so že prijeli, po besedah ministrstva pa gre za osamljen incident.