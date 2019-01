Slovensko vojaško letalstvo v samostojni Sloveniji

Prvo plovilo, ki je bilo pod slovenskim vrhovnim poveljstvom, je bil helikopter gazelle (gazela), s katerim sta Jože Kalan in Bogo Šuštar 28. junija 1991 prebegnila na slovensko stran. Plovilo je bilo med vojno za samostojno Slovenijo skrito, a je dobilo slovenski grb in pomembno oznako TO – 001 Velenje – prvi slovenski vojaški helikopter v lasti takratne Teritorialne obrambe, predhodnice Slovenske vojske.

Na slavni gazeli, ki je bila prestavljena v civilni register, a v vojaški funkciji, se je šolalo kar nekaj pilotov Slovenske vojske. 21. junija 1994 se je zgodila nesreča, po kateri so jo restavrirali, danes si jo lahko ogledate v vojaškem muzeju v Pivki. TO – 001 je postal eden pomembnih simbolov vojne za Slovenijo, prvo plovilo samostojnega slovenskega vojaškega letalstva, zato si zasluži vrh tega članka.

100 let slovenskega vojaškega letalstva FOTO: Sierra5.net

Leta 1992 je bila ustanovljena 15. brigada vojaškega letalstva, ki se je leta 2013 preimenovala v 15. polk vojaškega letalstva, ki ga sestavlja šest enot, in sicer 151. helikopterska eskadrilja, 152. letalska eskadrilja, 153. letalsko-tehnična eskadrilja, letalska šola, 107. letalska baza ter 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Piloti pilatusov PC-9M so v čast 100-letnice letalske stotnije in vojaškega letalstva pripravili posebno fotogalerijo, s katero so želeli poustvariti slavno sliko ljubljanske stotnije, ki je nastala pred stoletjem.

FOTO: Miro Majcen

Vse od prve gazele leta 1991, šolskih letal, ki so ostala na Brniku, pa do sodobnega vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki se je slovensko vojaško letalstvo razvijalo počasi, z denarjem, ki je bil na voljo.

100 let slovenskega vojaškega letalstva FOTO: Slovenska vojska

Slovenska vojska je danes članica zveze Nato, njeni helikopterji so hrbtenica reševalnih operacij v Sloveniji in tudi ponekod v regiji. Prvi Bell 412 so bili že od leta 1992 v okviru 15. brigade vojaškega polka, družbo jim je delalo lahko vojaško transportno letalo turbolet – 410, ki je v uporabi še danes. Bell 412 je del vojske in reševalnih sil, ki že od leta 1993 rešujejo ljudi, večji evrocopter AS 532 "cougar" pa je mišljen za večje tovore.

FOTO: Slovenska vojska

Cougar je namenjen prevozu pehote na bojišče, gašenju požarov in reševalnim nalogam. Poleg treh članov posadke (dva pilota in tehnika) lahko AS AL 532 cougar prepelje 24 vojakov.

FOTO: Miro Majcen

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pilatusi so se pridružili že v 90. letih. Pilatus je tako edino bojno letalo, ki ga ima v lasti Slovenska vojska. Pilatus PC 9 je turbopropelersko šolsko letalo, ki sodi v sam vrh med letali te kategorije. Opremljeno je z elektronsko opremo, ki omogoča nadaljevalno šolanje, osnovno bojno usposabljanje in predstavlja prehodni tip med letali za šolanje in bojnimi letali.

FOTO: Miro Majcen

Nekaj utrinkov pilatusov z vaje v Makedoniji – Challenge 2018.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pilatus PC 6 je turbopropelersko lahko večnamensko letalo, namenjeno je prevozu tovora na težko dostopna območja, v Slovenski vojski pa se uporablja za prevoz padalcev in zelo pogosto tudi za gašenje požarov.

FOTO:

Let 410 je turbopropelersko lahko večnamensko letalo, namenjeno prevozu potnikov in tovora.

FOTO: Slovenska vojska

Letalo Dassault Falcon 2000EX se uporablja za več namenov, najbolj znana je uporaba za prevoz organov. Razmislek o uporabi falcona za prevoz človeških organov so spodbudili kratek odzivni čas, hitrost in zmogljivost letala ter zanesljivost posadk.