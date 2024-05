Slovensko zdravniško društvo proti spremembam zakonodaje o rabi konoplje

Po mnenju strokovnega sveta SZD za pediatrijo ni dovolj dokazov o učinkovitosti in varnosti v otroškem obdobju. Uporaba medicinske konoplje v pediatriji pride v poštev le za določene redke indikacije, za nekatere redke oblike epilepsije, kjer obstajajo dokazi o učinkovitosti, podprti z raziskavami, izpostavljajo.

V strokovnem svetu za psihiatrijo izpostavljajo, da je predpisovanje zdravil na osnovi kanabinoidov oz. konoplje v Sloveniji trenutno povsem ustrezno rešeno. Zdravniki lahko za postavljene in ustrezno potrjene indikacije ta zdravila že predpisujejo, poudarjajo.

V letu 2021 so tako predpisali 1225 receptov za omenjena zdravila. Strinjajo se tudi s stališčem, da lahko zdravnik v skladu s helsinško konvencijo predpiše zdravilo tudi izven uradnih indikacij, če presodi, da bi bolniku to koristilo.

Podatki iz tujine sicer kažejo hiter porast deleža populacije, ki uporablja pripravke iz konoplje in kanabinoide ob liberalizaciji zakonodaje. V Sloveniji je v letu 2022 o rabi konoplje poročalo 12,3 odstotka ljudi v starostni skupini 15-34 let, kar je manj od povprečja EU, kjer je ta delež 15,5 odstotka, medtem ko je ta delež v ZDA po sprejemu liberalnejše zakonodaje sedaj že 43,6-odstoten.

Pri obravnavi bolnikov z rakom je učinkovitost preparatov konoplje jasno dokazana pri lajšanju simptomov v podpornem in paliativnem zdravljenju, ne pa tudi pri zdravljenju raka, opozarjajo v strokovnem svetu za onkologijo. Simptomi, kjer so preparati konoplje učinkoviti, so slabost in bruhanje zaradi kemoterapije ter bolečina, zlasti kompleksna z nevropatskimi značilnostmi, dodajajo. V zadnjih letih sicer opažajo vedno večje zanimanje za uporabo preparatov konoplje v obravnavi številnih bolezni, tudi raka.

Pri bolnikih z rakom, dodajajo, zadostnih dokazov za pozitiven učinek na apetit, hujšanje, anksioznost in nespečnost v raziskavah zaenkrat še nimajo, zato jih zdravniki s tem namenom ne smejo predpisovati, kot tudi ne za namen zdravljena raka.

"Pri nas se bolnikom lahko predpiše magistralni pripravek kanabinoidov t.j. THC + CBD na zeleni recept, ki ga v celoti pokrije ZZZS," so zapisali.

Opozarjajo še, da imajo preparati konoplje lahko tudi življenjsko ogrožajoče neželene učinke, kot je denimo miokardni infarkt, zato je pomembno, da zdravljenje spremlja zdravnik.