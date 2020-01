Slovensko zunanje ministrstvo svetuje previdnost pri potovanjih v Iran

Slovenske državljane v Iranu in vse, ki nameravajo v naslednjih dneh potovati v Iran, na zunanjem ministrstvu pozivajo, da se ne udeležujejo javnih zborovanj, prireditev in žalnih slovesnosti ob smrti generala Kasema Solejmanija. "V Iranu priljubljen poveljnik posebnih enot Revolucionarne garde (IRGC) v tujini je bil usmrčen v raketnem napadu v Bagdadu, njegovi posmrtni ostanki bodo v kratkem pripeljani v Iran. Na območju celotne države se napovedujejo množične žalne slovesnosti in protesti prosti storilcem. Zaradi čustvenih odzivov prebivalstva svetujemo slovenskim državljanom, da se ne udeležujejo tovrstnih zborovanj ter omejijo svoje gibanje na javnih prostorih," so zapisali na spletni strani ministrstva.

Odsvetujejo tudi potovanja v 100 km pas vzdolž iransko-afganistanske meje oziroma 10 km pas vzdolž iransko-iraške meje. Prav tako je nevarno območje ob pakistanski meji in provinca Hormozgan ob Perzijskem zalivu. "Popotniki naj se v vzhodnem Iranu držijo glavnih prometnih poti in naj ne potujejo ponoči, sploh ne izven večjih naselij," še svetujejo.

Območje jugovzhodnih iranskih provinc Sistan in Balučistan ter Kerman je za tuje obiskovalce izredno nevarno, saj prihaja do ugrabitev turistov in popotnikov s strani kriminalnih organizacij, zato potovanje v obe provinci odsvetujejo.

Stopnja navadnega kriminala v Iranu je načeloma nizka, kljub temu pa slovenskim popotnikom svetujejo običajno previdnost pred tatvinami v turističnih krajih.