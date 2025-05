Slovesno odprtje letošnjih Plazma športnih iger mladih v Ljubljani

Tekmovanja, turnirji, športni dnevi in poučne delavnice, namenjeni spodbujanju trajnostne miselnosti pri otrocih, so že v polnem teku, na slovesnem odprtju športnih iger pa se bodo na ljubljanskem Trgu republike v ponedeljek, 19. maja, zbrali vsi tisti, ki se zavedajo, kako zelo je za zdravo odraščanje mladih pomemben šport. Organizatorji pričakujejo velik spektakel. Po lanski zelo uspešni prvi sezoni slovenskih športnih iger mladih je zanimanje med otroki, starši in podporniki iger izjemno. O tem dogodku poročajo številne slovenske medijske hiše, med njimi tudi naša.

Udeležba na igrah je za otroke popolnoma brezplačna, vse stroške pokrijejo organizatorji in partnerji, med katerimi so znane blagovne znamke – Coca cola, Plazma in Telemach, od letos pa so sponzorsko podporo zagotovili tudi Slovenske železnice in Petrol. Projekt podpira tudi Vlada Republike Slovenije, pomoč pri organizaciji iger so nam zagotovile tudi slovenske občine in šole.

Časi in običaji se spreminjajo, nekatere vrednote pa so večne in med njimi je zagotovo šport. Brez športa ni zdravega življenja, niti pravilnega odraščanja, je prepričan organizator in predsednik Športnih iger mladih Zdravko Marić, ki že 28 let z vso vztrajnostjo širi zavedanje o pomenu te izjemno koristne prireditve.