Slovita umetnica Marina Abramovič počastila razstavo v mali piranski cerkvi

Zelo majhna in skoraj propadajoča cerkev Marije Zdravja na piranski Punti je za en večer postala največje središče kulture. Zaključek razstave Confess Igorja Andjeliča je s svojo prisotnostjo in delom počastila tudi slovita umetnica Marina Abramovič. Ta je obiskala Slovenijo leto pred svojo veliko razstavo, ki bo v Cukrarni. Prav v Cukrarni pa jo je s svojimi jedmi, ki so se spuščale s stropa, že navdušil kuharski mojster Tomaž Kavčič.