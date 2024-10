Slovo Lidije Jerkič – prihodnje leto se poslavlja z mesta predsednice ZSSS

Na vprašanje, ali je za predčasen zaključek mandata predsednice ZSSS še kakšen drug razlog, je odvrnila, da ne in da je takšen scenarij napovedala že na kongresu 2022, ko je bila drugič izvoljena za vodenje zveze.

Po njenih besedah so v ZSSS že poleti začeli evidentiranje kandidatov za njenega naslednika, ki bo trajalo do konca decembra, do maja bo sledilo vlaganje kandidatur in nato po volilnem kongresu prenos funkcije. "Potem lahko nekomu mirno predam funkcijo. Če bo hotel, mu lahko še pomagam, če ne, pa tudi prav," je dejala.

Kdo jo bo nasledil?

Ni še znano, kdo se bo potegoval za njenega naslednika. "Ne vem, ali se trenutno ravno pretepajo za to mesto, je pa res, da je na voljo še nekaj časa. To je v rokah sindikatov dejavnosti, jaz mislim, da se bosta kakšna dva ali trije kandidati že našli," je dejala Jerkič. Sama ne misli aktivno posegati v "te stvari in tudi prav je, da ne", je sklenila.

V javnosti sicer kroži več imen za vodjo največje sindikalne centrale v državi. Med njimi sta imeni izvršnega sekretarja pri zvezi Andreja Zorka ter generalne sekretarke v Sindikatu delavcev prometa in zvez Saške Kiare Kumer. Nobeden od njiju v zvezi s tem ni preveč zgovoren.

Zorko je dejal, da o tem sedaj sploh ne razmišlja, Kumrova pa, da "smo vsi sindikati ZSSS pred težko in odgovorno nalogo, da skupaj izberemo kandidata za tako zahtevno funkcijo, ki predstavlja obraz delavstva pri nas".

Po neuradnih informacijah STA je sicer še vedno na mizi združitev ZSSS in Pergama, ki je bila napovedana že leta 2017, a do nje ni nikoli prišlo. Če bi se ta scenarij zdaj uresničil, bi se lahko na čelo združene centrale zavihtel tudi Jakob Počivavšek, ki Pergam vodi od leta 2015.

Jerkič je medtem na čelu ZSSS od leta 2017, ko je na tem mestu nasledila dolgoletnega predsednika Dušana Semoliča.