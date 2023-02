Slovo nadpovprečno toplega vremena, prihajata sneg in močan veter

V zadnjih dneh smo lahko uživali v soncu in precej visokih temperaturah, prihodnji dnevi pa nam bodo prinesli padavine in občutno ohladitev. Mrzla zračna masa bo južno stran Alp dosegla v soboto zvečer ali v noči na nedeljo, ko se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. V večjem delu Slovenije sicer ne kaže na debelejšo snežno odejo, saj bodo padavine ob ohladitvi že precej oslabele. Večjo snežno pošiljko bi lahko dobili le na jugu in jugovzhodu Slovenije, kjer se bo občasno sneženje nadaljevalo tudi v nedeljo in ponedeljek čez dan.