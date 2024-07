Slovo od Anite Ogulin z vojaškimi častmi

OGLAS

Pokojna Anita Ogulin je bila odlikovana z zlatim redom za zasluge, po katerem ji pripada pogreb z vojaškimi častmi, s čimer so se strinjali tudi svojci, so v četrtek pojasnili na Uradu vlade za komuniciranje. Ob odprtju mrliške vežice bo tako Garda Slovenske vojske položila venec v imenu Republike Slovenije. Pol ure pred začetkom pogreba se bo pred vhod v mrliško vežico postavila častna straža pripadnikov garde, ki bo na slovesnosti izstrelila tri salve. Ker pričakujejo, da se bo od nje želelo posloviti veliko ljudi, so na Mestni občini Ljubljana, katere častna meščanka je bila, organizirali posebne prevoze z mestnimi avtobusi, ki bodo od parkirišča P+R Studenec na Zaloški cesti in parkirišča pri Zdravstvenem domu Polje vozili od 9. ure in po končani pogrebni slovesnosti. Spominu nanjo so se v petek poklonili z žalno sejo mestnega sveta.

V ljubljanski mestni hiši so se na žalni seji poklonili Aniti Ogulin. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Humanitarka in dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin se je v 73. letu starosti poslovila v torek, po težki bolezni. Življenje je posvetila humanitarnemu delu, za kar je prejela tudi številna priznanja. S svojim delom, trudom in zavzetostjo je več kot 40 let aktivno reševala stiske otrok, mladostnikov in družin po Sloveniji, so ob slovesu zapisali na ZPM Ljubljana Moste-Polje.