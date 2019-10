Slovo od babjega poletja, v prihodnjih dneh kar 15 stopinj Celzija manj

Z novim tednom se od nadpovprečno visokih temperatur za nekaj časa poslavljamo. Nad naše kraje že doteka nekoliko hladnejši zrak, dotok hladne zračne mase pa se bo v prihodnjih dneh še okrepil. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine, a ker bomo ob tem deležni le manjše količine padavin, veliko snega tudi v gorah ne bo zapadlo. Sprememba vremena bo kljub temu občutna, saj bodo temperature v tem tednu za kar okoli 15 stopinj Celzija nižje od temperatur, ki smo jih bili deležni v zadnjih dneh.

Začetek jesenskih počitnic počitnic nam prinaša občutno ohladitev. Današnji ponedeljek bo sicer še nadpovprečno topel, a že z nekoliko nižjimi temperaturami, nato pa se bomo od dolgega obdobja močno pretoplega vremena, ki neprekinjeno traja že od desetega oktobra, le poslovili.

Babje poletje se poslavlja. FOTO: iStock

V tem mesecu smo v Novo mestu beležili dvajset dni s temperaturo nad dvajset stopinj Celzija, kar je po podatkih Agencije RS za okolje največ od začetka meteoroloških meritev. Najtoplejša dneva sta v večjem delu države bila 20. in 21. oktober, ko so temperature na Štajerskem in v Prekmurju presegle dolgoletno povprečje za več kot deset stopinj Celzija in tako bolj kot na oktober spominjale na avgust. V Lendavi so izmerili kar 28,3 stopinje Celzija.Včeraj je bilo najtopleje na Kočevsko-Ribniškem, kjer se je ogrelo do 26 stopinj Celzija. Drugod smo izmerili od 20 do 24 stopinj Celzija. A od tako toplega vremena se za letos vendarle poslavljamo.

Že od desetega oktobra se vrstijo nadpovprečno topli dnevi. FOTO: ARSO

Večji del zahodne in osrednje Evrope je že preplavila občutno hladnejša zračna masa, ki se počasi spušča proti jugu. V krajih severno od Alp bodo današnje najvišje dnevne temperature le okoli 10 stopinj Celzija, medtem ko se bo na južni strani Alp marsikje še ogrelo do 20 stopinj Celzija. Menjavo zračne mase pri nas pričakujemo v torek popoldne in zvečer. Ker se bo glavnina hladnega zraka usmerila vzhodneje, prav veliko padavin ob tem ne bo. Pred dnevi se je sicer nakazoval še en scenarij, po katerem bi hladen zrak začel obtekati Alpe tako po zahodni kot tudi po vzhodni strani. V tem primeru bi nad severnim Sredozemljem prišlo do nastanka ciklona, ki bi upočasnil pomik fronte proti jugu. Posledično bi bile padavine nad našimi kraji intenzivnejše in bi se zadržale dalj časa. To bi nam v sredo prineslo zelo nizko mejo sneženja, ki bi se ponekod lahko spustila celo do nižin.

Zahodno in srednjo Evropo je že preplavila občutno hladnejša zračna masa, ki se sedaj počasi spušča proti jugu. FOTO: POP TV

Po svežem in ponekod meglenem začetku dneva sledi pooblačitev Dopoldne bo v večjem delu Slovenije še nekaj sonca, popoldne pa se bo oblačnost povsod zgostila. Predvsem na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju ter tudi ponekod na Gorenjskem je pozno popoldne in zvečer že možna kakšna kaplja dežja. V primerjavi s preteklimi dnevi bo že nekoliko hladneje, za kar bo poleg oblakov poskrbel severovzhodni veter. V severni Sloveniji bo od 14 do 16 stopinj Celzija. Topleje bo na jugu, kjer se bo še ogrelo blizu 20 stopinjam Celzija. Sledijo občutno hladnejši dnevi Torek bo oblačen s padavinami. Dopoldne izrazitejšega vetra ne bo, popoldne pa bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Občutno se bo ohladilo. Marsikje bo popoldne celo hladneje kot zjutraj in dopoldne. Pričakujemo do največ 10, na Primorskem pa okoli 15 stopinj Celzija. Kljub temu bo jutri meja sneženja še visoko, nad okoli 2300 metri nadmorske višine, šele zvečer in v noči na sredo se bo spustila. Sreda bo večinoma oblačna, hladna in vetrovna. Tu in tam bo občasno še rahlo deževalo, nad okoli 800 metrov nadmorske višine pa rahlo snežilo. Padavine bodo verjetnejše v vzhodni in južni Sloveniji. Temperature se bodo gibale od 5 do 9 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV