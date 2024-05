Slovo od Mance Košir: v nebo bodo poleteli metulji s snežno belimi krili

Od Mance Košir se bodo lahko poslovili vsi, je sporočila njena hči Tina Košir. Pogreb bo v sredo, 8. maja ob 16. uri, na ljubljanskih Žalah. Želela si je, da bi bilo na njenem pogrebu čim več ljudi oblečenih v belo. Zaželela si je tudi metuljev. Zato bo društvo Humanitarček v njen spomin na travniku izpustilo 30 belih metuljev, da se bodo rodbine širile dalje, kot naj se njene misli, so zapisali. Namesto rož svojci prosijo za donacijo v namen, ki ji je pomenil ogromno: za detabuizacijo umiranja in smrti ter za čim bolj kakovostno in čim dostopnejšo paliativno oskrbo.

Kot je sporočila hči pokojne Mance Košir, bo na dan pogreba žara od 7. ure zjutraj v vežici Sv. Jožefa. Tam bo tudi žalna knjiga, ki jo bodo za to priložnost raje preimenovali v knjigo navdiha in hvaležnosti. Kot je poudarila, si je Koširjeva želela, da bi bilo na njenem pogrebu čim več ljudi oblečenih v belo. Kot je namreč sporočila pred smrtjo: "Moja smrt ni črna, je bela."

Zahrepenela je tudi po tem, da bi prišli metulji: "Če boste imeli na sebi simbol metulja v kakršnikoli obliki, bo zelo lepo. A največ velja Metulj odprtega srca: da bi naša odprta srca utripala v radostni harmoniji povezanosti, to si najbolj želimo. Vse ostalo je drugotnega pomena." Namesto rož darujte za detabuizacijo umiranja Namesto rož prosijo za donacijo v namen,"ki je Manci toliko pomenil: za detabuizacijo umiranja in smrti ter za čim kvalitetnejšo in čim dostopnejšo paliativno oskrbo." Poslednji teden je namreč po lastni izbiri preživela v Hiši Ljubhospica. Svojci so vodstvu in osebju neizmerno hvaležni za izjemno podporo in toplino v tem zahtevnem obdobju, je zapisala Tina Košir. Manca Košir je namreč dolga leta predano delovala tudi kot prostovoljka in ambasadorka Slovenskega društva Hospic.

Za delovanje neprecenljivih programov in projektov Slovenskega društva Hospic lahko donirate na različne načine, je pozvala: "Srčno dobrodošli vsi, ki se želite pokloniti Mančinemu spominu in s svojo ljubečo prisotnostjo podpreti žalujoče svojce in prijatelje."