Slovo od Pahorja v torek na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani

Literata Borisa Pahorja, ki je v ponedeljek umrl v 109. letu starosti, bodo pokopali prihodnji torek dopoldne na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani. V Mariboru so odprli žalno knjigo ob pisateljevi smrti. Žalno sejo so napovedali tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V sredo zvečer so žalno sejo za pisateljem že pripravili v Narodnem domu v Trstu. Predsednik republike Borut Pahor, ki se je udeležil prireditve, je tržaškega pisatelja med drugim označil kot "trmasto in premočrtno osebnost z jasno izdelanim moralnim kompasom".

V avli Mestne občine Maribor so danes odprli žalno knjigo. Vpis vanjo je možen danes do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure. Na občini so ob tem izpostavili, da je Pahor leta 2010 prejel naziv časni občan mesta Maribor. "Priznanje mu je bilo podeljeno v znak zahvale in spoštovanja, za življenjsko delo ter prispevek k slovenski kulturi, njenemu mednarodnemu uveljavljanju in prepoznavanju," so navedli. Žalno sejo so napovedali tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, katere redni član je bil pisatelj od leta 2009.

icon-expand Borisa Pahorja bodo pokopali prihodnji torek, 7. junija, na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani FOTO: Miro Majcen

"Boris Pahor, ta trmasta in premočrtna osebnost z jasno izdelanim moralnim kompasom, človek, ki je poosebljal upor zoper vse tri totalitarizme" Publicist Martin Brecelj, zgodovinarka Marija Pirjevec, slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc in predsednik republike Borut Pahor so bili govorci, ki so na včerajšnji žalni seji v Trstu spomnili na pričevalca grozot 20. stoletja. Kot je Borisa Pahorja označil predsednik republike, je tržaški pisatelj "poosebljal slovensko nacionalno izkušnjo vsega 20. stoletja". "Boris Pahor, ta trmasta in premočrtna osebnost z jasno izdelanim moralnim kompasom, človek, ki je poosebljal upor zoper vse tri totalitarizme in buditelj, ki je verjel in živel resnico in pravico, se je prav v tistih prelomnih časih in prav zaradi teh značajskih in vrednostnih kreposti znašel v slovenski kolektivni zavesti kot njeno moralno sidrišče," je dodal predsednik republike.

Upor Borisa Pahorja vsem toalitarizmom, zavezanost svobodi in boju za pravice slovenske narodne skupnosti so izpostavili tudi italijanski predstavniki državne, deželne in lokalne oblasti, je v sredinih Odmevih poročala Televizija Slovenija. Tržaški deželni odbornik za lokalno upravo Pierpaolo Roberti je povedal, da Boris Pahor ni bil le izjemen zgled za slovensko narodno skupnost v Italiji in za Tržačane, bil je zgled vsej Italiji.

icon-expand Upor Borisa Pahorja vsem toalitarizmom, zavezanost svobodi in boju za pravice slovenske narodne skupnosti so izpostavili tudi italijanski predstavniki državne, deželne in lokalne oblasti. FOTO: Bobo