Slovo od poletne vročine, prihaja hladnejši zrak

Zahodno in večji del srednje Evrope je že preplavil občutno hladnejši zrak, ki ima svoj izvor v bližini polarnega kroga. Marsikje v Veliki Britaniji, Franciji, državah Beneluksa jutri niti popoldanske temperature ne bodo nad 20 stopinj Celzija, noči pa bodo še posebej sveže, saj bo ponekod celo pod 10 stopinj Celzija. Izrazita temperaturna ločnica med vročo afriško in občutno hladnejšo severnoatlantsko zračno maso se bo jutri pomaknila proti vzhodu Evrope, s tem pa bo hladnejši zrak prek nižjih predelov vzhodnih Alp začel dotekati tudi k nam.

Končuje se vroč ponedeljek. Ob 15. uri je bilo najbolj vroče v Osilnici ob Kolpi, tam so namerili 35 stopinj Celzija. Popoldne pa je z zahoda že naraščala visoka koprenasta oblačnost, ki je znanilka nove spremembe vremena, prebudil se je tudi jugozahodni veter.

Ponoči bo na nebu vse več oblakov. Predvsem na severu in vzhodu države, kjer bo oblačnost najgostejša, lahko nastane kakšna ploha ali manjša nevihta. V prvem delu noči bo še pihal jugozahodni veter, v drugem delu pa bo predvsem na Štajerskem in v Prekmurju zapihal severovzhodnik.

Toplo jutro

Zaradi vetra in oblakov bo jutro zelo toplo, ponekod celo med najtoplejšimi v zgodovini meritev. Ob morju, kjer bo zjutraj največ sonca, bo kar 25 stopinj Celzija. Drugod pričakujemo od 20 do 23 stopinj Celzija. Nekoliko bolj sveže bo na Gorenjskem, in sicer 17 stopinj Celzija.

Večjemu delu države torek prinaša veliko oblakov in le krajša sončna obdobja. Pojavljale se bodo krajevne padavine, teh bo več v hribih. Na Primorskem, kjer bo največ sonca, lahko popoldne nastane kakšna nevihta, drugod bo možnost zanje majhna.