Slovo od rekordnih temperatur: prihajajo nevihte z nalivi, sodra, veter in sneg

Ohladitev bo pospremilo burno vremensko dogajanje. Na meji med toplim in hladnim zrakom bodo nastajale nevihte z nalivi, sodro in vetrom, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko presegel 70 kilometrov na uro. Ob tem se bo zelo naglo spustila tudi meja sneženja. Izrazita hladna fronta bo že pred poldnevom dosegla severne kraje, do noči pa se bo občutno hladnejši zrak razširil nad vso državo.

Koliko snega bo zapadlo in kje? V torek popoldne, zvečer in v noči na sredo je v krajih z malce višjo nadmorsko višino pričakovati povsem zimske razmere. V višjih predelih na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, nekoliko kasneje pa tudi na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini bo krajevno zapadlo tudi več kot 10 centimetrov snega, kar lahko ob že olistanem drevju povzroči snegolom. Ob močnih padavinah in nevihtah, ki bodo spremljale prehod izrazite hladne fronte, bi lahko nekaj snega zapadlo tudi po nekaterih nižinah, kar še zlasti velja za južni in jugovzhodni del države.

Nedelja še en dan temperaturnih rekordov Po podatkih vremenoslovcev z Agencije RS za okolje (Arso) so bile v nedeljo na kar 42 merilnih mestih po Sloveniji izmerjene najvišje aprilske temperature v zgodovini meritev. Najbolj vroče je bilo v Metliki, kjer se je ogrelo do 31,8 stopinje Celzija, kar je za 1,2 stopinje Celzija več od dosedanjega slovenskega aprilskega rekorda, ki so ga ob koncu aprila leta 2012 izmerili v Slapu pri Vipavi in na Bizeljskem. Prve tridesetice pri nas sicer v povprečju beležimo med 10. in 20. junijem, letos pa je vročina nastopila kar dva meseca prej.