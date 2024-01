Slovo od Součka: 'Velika hvala za polepšano otroštvo', 'Otrok v meni je žalosten'

Na smrt legendarnega igralca Jurija Součka so se že odzvali številni predstavniki slovenske javnosti tako iz umetniške in gledališke kot tudi politične sfere. Vsem je skupno eno: Souček je bil nepozaben del njihovega otroštva. Najbolj znan je bil namreč prav po risankah, med drugim je glas posodil likom v risankah Pipi in Melkijad, Maksipes Fik ter Miškolin. "Kolikokrat smo kot otroci zaspali ob vašem glasu, ki je rekel: Lahko noč otroci, zdaj lahko rečemo: Hvala, dragi Jurij, in lahko noč," je zapisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

OGLAS

Eni največjih legend, dramskemu, filmskemu in televizijskemu igralcu Juriju Součku, so se poklonili na ministrstvu za kulturo. V objavi so spomnili na njegove številne vloge, dosežke in nagrade, njegov gledališki opus denimo obsega več kot 150 vlog. Objavo je na svojem profilu delila tudi vlada RS.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Odzval se je tudi Festival Borštnikovo srečanje. Zapisali so, da je dragoceno dediščino zapustil tudi na malih zaslonih in radijskih valovih, in spomnili, da je za svoje delo leta 1994 prejel tudi Borštnikov prstan.

"Jurij Souček je s svojim edinstvenim talentom in človeško toplino neponovljivo zaznamoval slovensko gledališče, televizijo in film. Hvaležni smo mu, ker je bilo naše otroštvo zaradi njega bolj pravljično, česar ne bomo nikoli pozabili. Svojcem izrekam globoko sožalje," je ob žalostni novici sporočila predsednica države Nataša Pirc Musar.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Velika hvala za polepšano otroštvo, polno iskrivih vlog v gledališču, filmu, radiu, predvsem pa vsebin, namenjenim otrokom. Sled, ki ste jo zapustili, je globoka, iskrena in predvsem polna neštetih vrlin," je zapisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in dodala: "Kolikokrat smo kot otroci zaspali ob vašem glasu, ki je rekel: Lahko noč otroci, zdaj lahko rečemo: Hvala, dragi Jurij, in lahko noč."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Župan občine Prebold Marko Repnik je zapisal: "Miren počitek, legenda. In hvala za vse spomine otroštva." Oglasil se je tudi evropski poslanec Milan Brglez. "Eden. Edini in večni. Glas otroštva naših otrok. Hvala, gospod Souček. Za vse. Počivajte v miru," je zapisal.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Dragi Jurij Souček, hvala ti za vse. Počivaj v miru, dragi prijatelj in sopotnik. Iskreno sožalje tvojima Mileni in Hani in vsem tvojim najdražjim," je zapisal Robert Waltl, direktor Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana, in objavi pripel fotografije.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Otrok v meni je žalosten. Jurij Souček, 1929–2024," je zapisal Andrej Karoli, glasbeni urednik in radijski voditelj na Valu 202, 2drugem radijskem programu RTV Slovenija.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Objavo s fotografijo mu je na družbenih omrežjih posvetila tudi pisateljica in novinarka Milena Miklavčič. "Bilo je leta 2006, ko je bil moj gost v Kašči, v Škofji Loki. Izjemen večer," je pripisala.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Adijo, Jurij," je zapisala tudi Jana Morelj, slovenska radijska voditeljica in napovedovalka vremena na naši televiziji. "Hvala in adijo, Jurij. V resnici pa sploh nisi odšel," je zapisal voditelj informativne oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Jurij Souček, hvala ti za vse zabavne trenutke s Pipijem in Melkijadom, maxi psom Fikom, Švejkom in predvsem radovednim Tačkom. Miren počitek," je zapisal kitarist skupine Bogunov.