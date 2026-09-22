Slovo od tragično preminule družine: občina razglasila dan žalovanja

V Kotljah se bodo še zadnjič poslovili od družine, ki je tragično umrla med bivanjem v Italiji.

V Kotljah se bodo še zadnjič poslovili od nesrečne tričlanske družine, ki je tragično umrla v eksploziji plina med počitnicami v Italiji. Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je ob tem razglasil dan žalovanja.

Zastave na objektih občine so danes izobešene na pol droga, izobesili so tudi črno zastavo, občinski svet pa se bo sestal na žalni seji. Vsi javni dogodki in prireditve so odpovedani. "Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosimo, da se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je ta tragični dogodek prizadel. Lastnike lokalov prosimo, da v znak spoštovanja ne vrtijo glasne glasbe v svojih lokalih," so pozvali na občini.

Kot so še dodali, občina ob nenadomestljivi izgubi nudi vso potrebno podporo in pomoč družini. Svojcem, prijateljem in vsem, ki jih je nenadna smrt družine prizadela, so izrekli iskreno in globoko sožalje, na občane pa so se obrnili s prošnjo, naj jim v času slovesa omogočijo mir in zasebnost.

Pogrebna slovesnost bo ob 15. uri na pokopališču v Kotljah. Žare bodo v poslovilni vežici od 11.30 dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Tragedija se je zgodila 25. avgusta okoli 20.30 v apartmaju v Kalabriji, v katerem je na počitnicah bivala družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka, nato je izbruhnil požar.

Po eksploziji so vsi trije člani družine, ki so bili delno obdani s plameni, zapustili apartma in se zatekli k bazenu. Prvo pomoč sta jim nudila dva karabinjerja, ki sta med dopustom bivala v objektu. Z gasilnimi aparati sta poskušala pogasiti ogenj. Člani slovenske družine so se nato z njuno pomočjo vrgli v bazen.

Žal so bile poškodbe prehude.