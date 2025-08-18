Svetli način
Slovenija

Slovo od vročine: kakšni bodo zadnji dnevi poletja?

Ljubljana, 18. 08. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 17 minutami

Do konca meteorološkega poletja sta ostala le še dva tedna, napovedi meteorologov pa kažejo, da bodo zadnji dnevi avgusta nekoliko hladnejši od dolgoletnega povprečja, padavine pa bodo pogostejše.

Po več dneh suhega in vročega vremena bo, kot napovedujejo na portalu neurje.si, sledilo daljše obdobje bolj spremenljivega in hladnejšega vremena, ki bi lahko s presledki trajalo do začetka septembra. 

"To bo verjetno prineslo pogostejše prehode front, povečano oblačnost in večjo verjetnost padavin ter nižje povprečne temperature v primerjavi s tipičnimi poletnimi dnevi," so zapisali v svoji dolgoročni vremenski napovedi. 

Minuli konec tedna se je tako vročina za nekaj časa poslovila. Danes in jutri bo sončno in toplo, a temperature ne bodo več presegle 30 stopinj Celzija. Izjema je le Primorska. 

V sredo se bo oblačnost od zahoda povečala, zlasti v zahodni in severni Sloveniji bodo lahko že dopoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, prehodno bo zapihal jugozahodni veter.Padavine naj bi se nato v noči na četrtek še okrepile in zajele vso Slovenijo. Kot napovedujejo na portalu, bo četrtek najbolj deževen dan v tem tednu. 

Mavrica po dežju
Mavrica po dežju FOTO: Shutterstock

V petek sledi izboljšanje, bo pa na vreme v Evropi že vplival tropski ciklon Erin, ki se trenutno kot orkan 4. stopnje pomika nad karibskimi otoki, v prihodnjih dneh pa se bo usmeril proti Evropi. 

"Zaradi premika tropskega ciklona Erin proti Evropi bo prišlo do precejšnjega prenosa energije/toplote proti Arktiki in spust hladnejše zračne mase proti jugu Evrope. Zato bo verjetno naslednji vikend kar hladen glede na dolgoletno povprečje," so zapisali na neurje.si.

Nad severnim delom Atlantika se bo tako pojavil ekstratropski ciklon Erin, katerega vpliva še ni mogoče oceniti, pričakovan pa je močan ciklon v bližini Britanskega otočja. 

"V tem obdobju se bo zaradi vpliva tega ciklonskega območja nad nami prehodno spet okrepilo območje visokega zračnega pritiska, kar obeta nekaj dni s sončnim in toplejšim vremenom, verjetno pa poletne vročine ne bo več. V zadnjih dneh avgusta pa lahko spet pričakujemo spremenljivo in hladnejše obdobje, saj nas bo dosegel vpliv omenjenega ciklona," še napovedujejo. 

UnknownIdentity
18. 08. 2025 10.56
Zadnji cas da je konec.. delat na sihtu pri 34C res ni prijetno… Prijetno toplo pa naj bo kr en cas da nebo treba kurit.
ODGOVORI
0 0
Leonardo R
18. 08. 2025 10.56
Hvala bogu. do 30 se gre.
ODGOVORI
0 0
galeon
18. 08. 2025 10.55
+0
Sama panika vas je. V četrtek bo sneg.
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
18. 08. 2025 10.52
+0
zdele se šele začne
ODGOVORI
1 1
trac
18. 08. 2025 10.49
-1
BTW, poletje traja do 22. septembra
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
18. 08. 2025 10.48
-1
Še ni konc vročine...
ODGOVORI
0 1
