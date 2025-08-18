Slovo od vročine: kakšni bodo zadnji dnevi poletja?

Po več dneh suhega in vročega vremena bo, kot napovedujejo na portalu neurje.si, sledilo daljše obdobje bolj spremenljivega in hladnejšega vremena, ki bi lahko s presledki trajalo do začetka septembra.
"To bo verjetno prineslo pogostejše prehode front, povečano oblačnost in večjo verjetnost padavin ter nižje povprečne temperature v primerjavi s tipičnimi poletnimi dnevi," so zapisali v svoji dolgoročni vremenski napovedi.
Minuli konec tedna se je tako vročina za nekaj časa poslovila. Danes in jutri bo sončno in toplo, a temperature ne bodo več presegle 30 stopinj Celzija. Izjema je le Primorska.
V sredo se bo oblačnost od zahoda povečala, zlasti v zahodni in severni Sloveniji bodo lahko že dopoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, prehodno bo zapihal jugozahodni veter.Padavine naj bi se nato v noči na četrtek še okrepile in zajele vso Slovenijo. Kot napovedujejo na portalu, bo četrtek najbolj deževen dan v tem tednu.
V petek sledi izboljšanje, bo pa na vreme v Evropi že vplival tropski ciklon Erin, ki se trenutno kot orkan 4. stopnje pomika nad karibskimi otoki, v prihodnjih dneh pa se bo usmeril proti Evropi.
"Zaradi premika tropskega ciklona Erin proti Evropi bo prišlo do precejšnjega prenosa energije/toplote proti Arktiki in spust hladnejše zračne mase proti jugu Evrope. Zato bo verjetno naslednji vikend kar hladen glede na dolgoletno povprečje," so zapisali na neurje.si.
Nad severnim delom Atlantika se bo tako pojavil ekstratropski ciklon Erin, katerega vpliva še ni mogoče oceniti, pričakovan pa je močan ciklon v bližini Britanskega otočja.
"V tem obdobju se bo zaradi vpliva tega ciklonskega območja nad nami prehodno spet okrepilo območje visokega zračnega pritiska, kar obeta nekaj dni s sončnim in toplejšim vremenom, verjetno pa poletne vročine ne bo več. V zadnjih dneh avgusta pa lahko spet pričakujemo spremenljivo in hladnejše obdobje, saj nas bo dosegel vpliv omenjenega ciklona," še napovedujejo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.