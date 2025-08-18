Slovo od vročine: kakšni bodo zadnji dnevi poletja?

Po več dneh suhega in vročega vremena bo, kot napovedujejo na portalu neurje.si, sledilo daljše obdobje bolj spremenljivega in hladnejšega vremena, ki bi lahko s presledki trajalo do začetka septembra.

"To bo verjetno prineslo pogostejše prehode front, povečano oblačnost in večjo verjetnost padavin ter nižje povprečne temperature v primerjavi s tipičnimi poletnimi dnevi," so zapisali v svoji dolgoročni vremenski napovedi.

Minuli konec tedna se je tako vročina za nekaj časa poslovila. Danes in jutri bo sončno in toplo, a temperature ne bodo več presegle 30 stopinj Celzija. Izjema je le Primorska.

V sredo se bo oblačnost od zahoda povečala, zlasti v zahodni in severni Sloveniji bodo lahko že dopoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, prehodno bo zapihal jugozahodni veter.Padavine naj bi se nato v noči na četrtek še okrepile in zajele vso Slovenijo. Kot napovedujejo na portalu, bo četrtek najbolj deževen dan v tem tednu.