Slovo 'orla', Ronaldomanija, 'ukradeni' poljub in dvojna obletnica Nata

Le kaj je zaznamovalo minuli teden? Zagotovo je bil to šport, ob tem pa tudi dvojna obletnica Nata. Slovenijo je zajela Ronaldomanija. A če je slavni portugalski zvezdnik v našo deželo prispel skoraj kraljevo, jo je zapustil z repom med nogami. Portugalsko reprezentanco je namreč ugnala mala Slovenija. Solze pa so medtem točili tudi oboževalci smučarskih skokov in našega Petra Prevca, ki je še zadnjič poletel po planiški velikanki in v kariero zapisal še zadnji uspeh. In če se odmaknemo od športa, tu je tudi 20 let Slovenije v Natu ter 75. obletnica obstoja te mednarodne organizacije. Katere fotografije so še odmevale pretekli teden?

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





Slovo Petra Prevca icon-picture-layer-2 1 / 4

Še zadnjič je poletel in dokazal, da je res vrhunski med vrhunskimi. To je izpostavljala tudi razstava njegove uspešne kariere: "So šampioni in so legende." Peter Prevec zagotovo sodi med slednje. Kariero je zaključil na vrhuncu, ni čakal, da ga z letalnice odnesejo leta. Odločil se je namreč, da je prišel čas za družino. "Iskreno, vedel sem, da sem pri Slovencih dobro zapisan," je čustveno slovo zaokrožil naš "orel".

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





Nedeljska tekma v Planici icon-picture-layer-2 1 / 4

A v dolini pod Poncami so leteli še mnogi drugi, ob tem pa se je zvrstilo tudi kar nekaj padcev. V snegu je končal Anže Lanišek, pozneje tudi Timi Zajc. Na ekipni tekmi pa jo je grdo skupil Italijan Giovanni Bresadola, ki ga je s prizorišča odpeljalo zdravniško osebje. Večtisočglava množica je pod planiško velikanko opazovala vse, zaskrbljeno mrščila čela ob poškodbah ter predvsem glasno navijala in se veselila z uspehi naših letalcev. Ob slovesu velikana med njimi je seveda točila tudi solze, žalostna, da odhaja, a srečna, da gre v svojem slogu – na vrhu.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





Prihod portugalske reprezentance v hotel icon-picture-layer-2 1 / 4

Že ob začetku tedna pa je v Sloveniji vzplamtela Ronaldomanija. Tisti največji oboževalci so portugalskega superzvezdnika spremljali od začetka do konca. Cristiana Ronalda so potrpežljivo čakali na brniškem letališču, ko se jim je tam izmuznil, se je množica preselila pred njegov hotel, nato pa še na stoženski stadion. A če je nogometaš v Slovenijo prišel v soju vse svoje slave, jo je zapustil z repom med nogami. Na tekmi v Stožicah je namreč še pred prvim polčasom eden od gledalcev stekel na zelenico, prekinil tekmo, se fotografiral z zvezdnikom ter mu naposled še ukradel poljub, nato pa je njegovo reprezentanco z dvema goloma ugnala še slovenska izbrana vrsta. No, če se je na začetku tekme kdo še spraševal, za koga v resnici navijajo tribune, je bil odgovor na koncu kristalno jasen. Za naše fante, seveda.

Odbojka finale pokala Slovenija - selfie FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Odbojkarice Nove KBM Branika so v nedeljo ubranile naslov slovenskih pokalnih zmagovalk. V finalu v Kopru so po preobratu premagale Calcit Volley s 3:2. Za Mariborčanke je bil to jubilejni, 20. naslov v slovenskem pokalu, uspeh pa je seveda za piko na i potreboval še zmagovalni selfie.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Državna proslava ob 20. obletnici vstopa v Nato icon-picture-layer-2 1 / 4

A se ni dogajalo zgolj na športnem področju. Velika tema minulega tedna je bila tudi dvojna obletnica Nata – 20 let Slovenije v Natu ter 75 let obstoja te mednarodne organizacije. Ob rojstnem dnevu so tako v parku vojaške zgodovine v Pivki odprli razstavo "Nato 75 let/Slovenija in Nato 20 let", na Brdu pri Kranju so medtem z državno proslavo obeležili obletnico. Predsednica države Nataša Pirc Musar je poudarila, da brez varnosti ne morejo delovati druge družbene dejavnosti. V Ljubljani pa so se istega dne odvili protesti proti zvezi Nato.

Obisk Olafa Scholza pri Robertu Golobu na Brdu pri Kranju FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ne le športniki, imeli smo tudi pomembne politične obiske. Slovenijo sta tako minuli teden obiskala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in nemški kancler Olaf Scholz. Predsednik vlade Robert Golob je slednjega sprejel na Brdu pri Kranju, kjer sta spregovorila prav o zvezi Nato, pa tudi o procesu širitve Evropske unije, Zahodnem Balkanu, vojnah v Gazi in Ukrajini, pa o nadaljnjem sodelovanju med državama. Metsola je medtem obiskala državni zbor, kjer je Slovence pozvala k udeležbi na prihajajočih evropskih volitvah.

Emmanuel Macron in Luis Ignacio Lula da Silva na čolnu FOTO: Profimedia icon-expand

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je medtem mudil v Braziliji. S tamkajšnjim predsednikom Luisom Ignaciem Lulo da Silva so ju fotografirali, ko sta obiskala amazonski deževni gozd, naokoli pa sta se popeljala tudi s čolnom. Fotografije so hitro zakrožile po spletu, marsikateri uporabnik družbenih omrežij pa je ob pogledu na nasmejana voditelja držav, ki se držita za roke, zapisal, da bi fotografije potovanja lahko sestavljale poročni album.

Superjahta Al Mirqab v reškem pristanišču FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Če sta voditelja Francije in Brazilije stopila na manjši čoln, pa se je pri naših južnih sosedih medtem ustavila prava velikanka. Superjahta Al Mirqab je ena največjih jaht na svetu, ki pripada nekdanjemu katarskemu premierju in lastniku nogometnega kluba Paris Saint Germain Hamadu bin Džasim bin Džaber Al Taniju. V reškem pristanišču je ustavila pogled marsikaterega mimoidočega, mnogi pa so skušali velikanko ujeti v mali objektiv mobilnega telefona.

Trčenje tovorne ladje v most v Baltimoru FOTO: AP icon-expand

Velika kontejnerska ladja pa je v torek zgodaj zjutraj trčila v most Francisa Scotta Keyja v Baltimoru, ki se je zrušil kot hišica iz kart. Ladja je bila namenjena proti Šrilanki, ko je nenadoma izgubila električno napajanje ter na kopno poslala klic na pomoč. Nemudoma je stekla reševalna akcija ter preiskava incidenta, ki je terjal šest smrtnih žrtev.

Huda lakota na območju Gaze FOTO: AP icon-expand

Število smrtnih žrtev medtem eksponentno narašča na območju Gaze. Ne le konstantno bombardiranje in napadi, pustoši še huda lakota, na katero opozarjajo tudi Združeni narodi. Številni so se medtem pred gotovo smrtjo zatekli na najvarnejše območje v bližini meje z Egiptom – v Rafo. A Izrael je napovedal, da bi se proti Hamasovim borcem zdaj boril prav s kopensko invazijo na to območje. Številne države, tudi ZDA, so ob tem izrazile zaskrbljenost, vendar Izrael pravi, da bi pred operacijo z območja evakuiral civilno prebivalstvo. "Premaknili so se v Rafo, lahko se premaknejo nazaj," je dejal tamkajšnjo premier.

Napad na Kijev FOTO: AP icon-expand

Vojna pa še naprej divja tudi v Evropi. Več eksplozij je odjeknilo v ukrajinski prestolnici, v Rusiji pa naj bi medtem po poročanju tujih tiskovnih agencij po napadih ukrajinskih dronov v elektrarni v regiji Rostov na jugozahodu države izbruhnil požar. Ogenj so kmalu pogasili, smrtnih žrtev pa ni bilo.

Vulkan in severni sij na Islandiji FOTO: AP icon-expand

Čarobne prizore je medtem na otoški državi čarala narava. Na Islandiji je namreč nad izbruhom vulkana nebo pripravilo barvit ples luči. Zeleni severni sij je svetil na temnem nočnem nebu, pod njim pa je z živo oranžno barvo gorela lava.

Izbruh Sonca FOTO: AP icon-expand