Slovo skupine Irwin od Uranjeka: Vse, kar vemo, smo izvedeli iz medijev

Policisti in kriminalisti medtem še naprej intenzivno preiskujejo vsebino anonimnih pričevanj o domnevnem spolnem predatorstvu v ljubljanskem kulturno-umetniškem krogu, za katerim naj bi stala pokojni Uranjek in 28-letni Dušan Smodej . Doslej so opravili več deset pogovorov, še vedno pa niso prejeli nobene prijave z imenom in priimkom. "V preteklih dveh tednih smo bili v rumenih medijih in na družbenih omrežjih priča bliskoviti transformaciji Romana iz cenjene, v širši javnosti prepoznavne osebnosti, v spolnega predatorja," je sporočila skupina Irwin.

Umetnika Romana Uranjeka , dolgoletnega člana umetniške skupine Irwin, so v sredo pokopali. "Roman nas je z odločitvijo za smrt vse presenetil. Žal nam ni zapustil zapisa o tem, kakšni razlogi so ga vodili," so po pogrebu v izjavi za javnost sporočili iz umetniške skupine. Ter se ob tem zahvalili vsem, ki so se pogreba udeležili in ki so jim omogočili, da se od dolgoletnega sodelavca in prijatelja dostojno poslovijo.

Nato pa se je oglasila še novinarka in publicistka Maja Megla, ki je poročala o šokantnih in popolnoma nesprejemljivih dogodkih iz kletnih prostorov Fotopuba. "To je retrospektivno povezala z Romanovim obnašanjem do deklet v 80. in 90. letih in povedala, da so se drobci tistega, kar se je pozneje udejanjilo, nakazovali že prej v spolnem predatorstvu, ki je bilo na očeh javnosti," so povzeli.

Maja Megla je v neposrednem in zelo osebnem zapisu javno spregovorila o svoji izkušnji in vse žrtve predatorjev pozvala, naj prekinejo molk. Zaveda se, da je težko, tudi zaradi okolice, kar se je znova pokazalo tudi v primeru Smodej. Za prijavo sta potrebna moč in pogum, ključna je tudi podpora. "To so zelo ranjene osebe. In zdaj bomo te ranjene ljudi dušili še s krivdo. Zakaj si pa bil tam, zakaj nisi šel stran? Zopet je kriva žrtev, ne pa storilec. V vsej tej klimi se ne čudim, da punce ne prijavijo," je dejala o valjenju krivde na žrtve.

"Roman je bil naš prijatelj in sodelavec, zato se javnost lahko upravičeno sprašuje, če smo o tem kaj vedeli," so dejali v umetniški skupini, a poudarili, da je vse, kar so takrat o njem vedeli vsi, bilo predvsem to, da je ženskar oziroma "zelo uspešen osvajalec ženskih src". Ter da se je z mnogimi bivšimi partnericami srečeval, družil, hodil na izlete - da je z njimi ohranjal prijateljske odnose še dolgo po tem, ko je končal razmerja z njimi. "Kot nam je znano, se vse do njegove smrti nad njim ni pritoževal nihče, nihče ga ni za nič obsojal," so dodali.

Irwin ločen od zasebnih življenj članov

Poudarili so tudi, da so člani skupine Irwin že zelo zgodaj striktno ločevali Irwin od njihovih zasebnih življenj. Menijo, da je tudi to razlog, da ni prišlo do večjih sporov. "Z izjemo zabav, vezanih na Irwin in NSK, smo se zelo redko znašli v isti družbi. Tudi v zadnjem obdobju, ko se je Roman družil s Smodejem, ni bilo nič drugače," so dejali ter dodali, da se nihče med njimi ni družil s Smodejem, na javnih dogodkih v njegovem razstavnem prostoru pa da so bili le redko prisotni. "Vse kar vemo o tem, smo izvedeli iz medijev in tudi mi smo si rekli: Saj to ne more biti res."