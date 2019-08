V stranki SLS odpovedali napovedan protestni shod na sejmu Agra

Potem ko je nameraval SLS danes ob robu odprtja sejma Agra v Gornji Radgoni organizirati protestni shod , so iz stranke sporočili, da ga ne bodo izvedli. V petek pozno zvečer so namreč s predstavnikom vlade dosegli dogovor glede njihovih zahtev reševanja problematike napadov zveri na rejne živali.

"Čeprav uradno predstavniki vlade sinoči do 21. ure niso odgovorili glede zahteve SLS, da se sprosti odstrel volkov, ki napadajo na ograjenih pašnikih in neposredno v bližini domačij, je pozno sinoči visoki predstavnik vlade sporočil, da pristojni ministrstvi za okolje in kmetijstvo podpirata tako spremembo sedanje ureditve, ki bi omogočala odstrel najnevarnejših volkov, kot tudi zahtevo za zagotovitev finančnih nadomestil za kmete v okoljih, ki so najbolj obremenjena z zvermi. Med drugim imajo do spremembe uredbe lovci ustno zagotovilo, da se trenutne veljavne visoke kazni za primer napačno odstreljenega volka ne bodo izvrševale, odlov pa se bo izvajal tudi prek skupinskih lovov oz. pogonov. Kmetijsko ministrstvo tudi podpira vsebino peticije, ki jo bo danes evropskemu komisarju Hoganu predal predsednik Sindikata kmetov Slovenije gospod Medved. Ta peticija vsebuje tudi obe izpostavljeni zahtevi SLS. Zato na prošnjo vlade in organizatorjev radgonskega sejma SLS danes ne bo izpeljala protestnega shoda,niti nekaterih drugih predvidenih aktivnosti, pač pa se bodo nekateri protestniki mirno udeležili otvoritve sejma oz. si ogledali sejem," so pojasnili v stranki.

Če obljubljeno v naslednjih dneh ne bo realizirano, pa v naslednjih dneh napovedujejo nov protestni shod. Tega nameravajo organizirati v četrtek, 19. septembra, in sicer pred poslopjem vlade v Ljubljani in morda še kje.

Kot smo poročali, pa se je včeraj na napovedan sobotni protest odzvala tudi pristojna ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki ga je označila za nepotrebnega. Spomnila je, da jim je v preteklih dneh uspelo to problematiko toliko umiriti, da so se o njej začeli pogovarjati za mizo. Ta teden so se namreč pri premieru Šarcu s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, ki se je zaradi problematike prenamnožitve medvedov in volkov ter posledično vse pogostejših škod podal v organizacijo serije protestov, dogovorili, da bodo omenjene težave reševali za mizo z vsemi ključnimi deležniki. Sindikat je tako proteste zamrznil, sestanek vseh deležnikov pa je načrtovan za 5. september.