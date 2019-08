SLS vladi postavil ultimat: Do 21. ure sprejmite odlok

"Če bo do 21. ure z odlokom omogočen odstrel volkov, bo SLS preklicala protestni shod," se glasi ultimat SLS vladi. Obžalujejo, da vlada ni omogočila odstrela tistih volkov, ki napadajo domače živali. Ministrica Pivec napovedani shod na otvoritvi Agre obžaluje, nasprotuje pa mu tudi sindikat kmetov, katerega predsednik je zaradi groženj povezanih z odstrelom pod policijskim varovanjem.

"SLS obžaluje, da pristojni ministrstvi za okolje in prostor ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Vlada RS niso bili pripravljeni spremeniti odloka o odstrelu volkov, ki bi omogočil sprostitev odstrela tistih volkov, ki napadajo domače živali v ograjenih pašnikih ali v neposredni bližini domačij," so zapisali. Po mnenju SLS lovci zaradi bojazni pred visokimi kaznimi ne streljajo volkov Opozarjajo, da sedanja ureditev namreč dejansko onemogoča odstrel volkov, saj "kljub povečanemu številu dovoljenega odstrela na osem ohranja posamično obravnavo vsakega volka in možnost odstrela samo točno določenih volkov. V primeru odstrela napačnega volka po sedanji ureditvi lovcu grozi kazen od 1000 do 3000 evrov, lovski družini pa 6500 evrov, zato se odstrel dejansko sploh ne izvaja".

Marjanu Podobniku ministrica Pivec očita poceni nabiranje političnih točk. FOTO: Bobo

V stranki bodo počakali do 21. ure in v primeru, da vlada sprejme zahtevani odlok, preklicali jutrišnji shod. Za Pivčevo protest zaradi volkov v Gornji Radgoni nepotreben Za kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec je sobotni protest na otvoritvi sejma Agra v Gornji Radgoni, ki ga pripravlja stranka SLS, nepotreben, piše STA. Spomnila je, da so v preteklih dneh uspeli to problematiko toliko umiriti, da so se o njej začeli pogovarjati za mizo. Ta teden so se namreč pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, ki se je zaradi problematike prenamnožitve medvedov in volkov ter posledično vse pogostejših škod podal v organizacijo serije protestov, dogovorili, da bodo problematiko reševali za mizo, in to z vsemi ključnimi deležniki. Sindikat je tako proteste zamrznil, sestanek vseh deležnikov pa je načrtovan za 5. september.

Ministrica Pivec napovedani shod na otvoritvi Agre obžaluje. FOTO: Kanal A

"Mislim, da smo na zelo dobri poti, da to problematiko rešujemo," je poudarila ministrica, ki ne vidi nobene potrebe po tem protestiranju, še poroča STA."Ne morem mimo dejstva, da je to še vedno je eno politiziranje problema, ki ne koristi prav nobenemu, še najmanj pa tistim, ki jim je namenjena Agra,"je dejala. Vlada je doslej po ministričinih besedah spremenila vse tisto, kar je skladno z obstoječo zakonodajo."Ne bom se spuščala v posamezne zahteve, te se iz dneva v dan povečujejo. Od tistih, ki so meni znane, je kar nekaj takih, ki v obstoječi zakonodaji trenutno niso možne ali pa ne izvedljive na tako hiter način, da bi si dovolili postavljati ultimate. Kam pa bo država prišla, če bomo poslušali ultimate, ki jih bo postavljala na nek način ulica?" je po poročanju agencije še poudarila ministrica. Predsednika sindikata kmetov zaradi groženj varuje policija Očitno pa so nesoglasja glede upravljanja z zvermi pripeljala celo do situacije, ko so nekateri izgubili kompas. Kot smo poročali, je namreč predsednik sindikat kmetov Anton Medved, prejel grožnje s smrtjo in požigom kmetije, s policije pa so nam potrdili, da varujejo osebo iz okolice Ptuja.

Predsednik sindikata kmetov je zaradi groženj pod policijskim varstvom. FOTO: POP TV

Kot so sporočili mariborski policisti, je v četrtek nekaj pred poldnevom 60-letnik, na ptujski policijski postaji prijavil kaznivo dejanje grožnje. "Prijavitelj je v domači poštni nabiralnik prejel pisemsko pošiljko z različnimi grožnjami," je dejal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor (PU) Miran Šadl in dodal, da kriminalistična preiskava intenzivno poteka, informacij o njej pa ne more predstaviti. V okolici Medvedovega doma zaradi vlomov že sicer povečana policijska prisotnost

Samozaščitno ravnanje so aktivnosti, s katerimi se skuša oškodovanec izogniti nevarnim situacijam: sprememba dnevne rutine, primerna pazljivost, usmerjena na poti (prihod, odhod iz službe, v vrtec, šolo), dogovor s sodelavci in sosedi o polaganju pozornosti na bivališče (prevzem pošte, časopisa, gibanje neznanih oseb idr.), osvetljen parkirni prostor in dvorišče, zaprta okna in zaklenjena vrata, osvetljeno dvorišče. —Policija

"Policija je v skladu z zakonom dolžna varovati življenja, osebno varnost in premoženje ljudi. Zaradi tega so policisti podvzeli določene ukrepe za zaščito oškodovanca in njegovega premoženja, vendar teh ukrepov zaradi taktike in metodike delovanja policije ne moremo razkriti," je še pojasnil. Povedal sicer je, da so mariborski policisti v zadnjem mesecu v neposredni okolici obravnavali dva vloma v stanovanjski hiši od koder je bilo ukradenih več vrednejših predmetov, zato so kontrole na tistem območju pogostejše. "V neposredni okolici je tudi kritični cestni odsek Kidričevo–Pragersko, ki je v lanskem letu negativno izstopal s področja varnosti cestnega prometa in je navzočnost policije na tem območju zaradi zagotavljanja varnosti ljudi pogostejša". Nekaj splošnih napotkov za tiste, ki bi prejeli grožnje:"Oškodovance vedno opozorimo na samozaščitno ravnanje in da v primeru zaznave ali ugotovitve kakršnihkoli posebnosti takoj pokličejo policijo". Policija v primeru groženj na naslovu oškodovanca in drugih krajih pogosteje opravlja kontrolo okolice in polaga pozornost na sumljive osebe in predmete. Pregon za to kaznivo dejanje se začne na predlog oškodovanca.