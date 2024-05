SLS vložila listo kandidatov za evropske volitve

Slovenska ljudska stranka je s podpisi 1.455 volivk in volivcev vložila predlog liste kandidatk in kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija. Na predlagani listi je devet kandidatk in kandidatov, in sicer Peter Gregorčič, Nina Strah, Franc Bogovič, Sara Ahlin Doljak, Franc Pukšič, Marija Aleš, Aljaž Barlič, Kaja Galič in Marko Balažic.