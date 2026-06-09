Sluga Mahniču očita zlorabo pooblastil ter kršenje zakona in poslovnika

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janja Sluga je v današnji izjavi za javnost spomnila, da je poslanec Žan Mahnič na četrtkovi seji DZ v svoji razpravi govoril o podatkih, za katere je navedel, da se je z njimi seznanil na prvi seji Knovsa.

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

V nadaljevanju razprave je dejal tudi, da "se govori", da so bile na teh posnetkih "še zelo zanimive osebe", in da se izjemno veseli epiloga te afere "glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili".