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Sluga Mahniču očita zlorabo pooblastil ter kršenje zakona in poslovnika

Ljubljana, 09. 06. 2026 18.17 pred 16 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA
Soočenje Janje Sluga in Tereze Novak

Poslanka Svobode in predsednica Knovsa Janja Sluga poslancu SDS Žanu Mahniču očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Ta se glede zadeve Black Cube ni seznanil z novimi dejstvi, Mahničeva reinterpretacija pa omogoča špekulacije, navaja Sluga.

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janja Sluga je v današnji izjavi za javnost spomnila, da je poslanec Žan Mahnič na četrtkovi seji DZ v svoji razpravi govoril o podatkih, za katere je navedel, da se je z njimi seznanil na prvi seji Knovsa. 

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube". 

V nadaljevanju razprave je dejal tudi, da "se govori", da so bile na teh posnetkih "še zelo zanimive osebe", in da se izjemno veseli epiloga te afere "glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili".

Žan Mahnič
Žan Mahnič
FOTO: Aljoša Kravanja

Sluga pa v današnji izjavi navaja, da je Knovs na prvi seji obravnaval "zgolj in samo poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) za lani, ne pa posebne točke o aferi Black Cube, kot bi bilo mogoče sklepati iz Mahničeve razprave". 

"Ker Knovs v zvezi s to zadevo ni opravil posebne obravnave in se ni seznanil z novimi dejstvi, tudi ni bilo nobene potrebe, da bi o tem seznanjala javnost. Obžalujem, da je to nepooblaščeno in brez moje vednosti ali dogovora na seji ter, kar je še huje, s svojo reinterpretacijo, ki omogoča neresnice, špekulacije in manipulacije, to storil poslanec Mahnič," je zapisala Sluga. 

Mahniču tako očita, da je s svojo razpravo zlorabil pooblastila in kršil zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb ter poslovnika Knovsa in DZ. Ker mora Knovs pri svojem delu spoštovati navedene akte, "še posebej, ko gre za tako pomembne obveščevalno-varnostne zadeve, kot je afera Black Cube", je predsednika DZ Zorana Stevanovića danes zaprosila, "da v bodoče prepreči tovrstne zlorabe in da na naslednji plenarni seji DZ poslance opomni na z zakonodajo in poslovnikom skladno ravnanje s tajnimi podatki". Prav tako naj opozori poslance na varnostno kulturo pri obravnavi gradiv Knovsa, je dodala v sporočilu za javnost.

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KOMENTARJI9

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luna64
09. 06. 2026 18.37
ta mahnić je bil že kot otrok problematičen
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+1
1 0
Uporabnik1804794
09. 06. 2026 18.34
Jih imate? Potem pa na dan z njimi, čemu jih skrivate?
Odgovori
+2
2 0
wsharky
09. 06. 2026 18.34
cirkus v parlamentu, klovni iz svobode, klovni iz sds-ja - res ne razumem volivcev, ki obkrožijo Janjo še posebej pa ne volivcev, ki obkrožijo Žančija, če bi bil Žanči fant od fare, bi šel branit južno mejo, tako pa je navaden nakladač, a je služil vojaški rok v SLO vojski? - glede Janje pa, je top cat, morda pa ima Žanči kakšne apetite do nje
Odgovori
+0
1 1
rogla
09. 06. 2026 18.33
Z Mahničem ni vse v redu ...
Odgovori
-1
1 2
Noleani
09. 06. 2026 18.33
Kaj je torej res? Sluga ne zanika, da dokazov ni, njo skrbi, da je Mahnic nepooblaščeno distopal do infomacij. Katerih informacij, če dokazov ni? V interesu javnosti pa je, da izvemo ali je velika afera Black Cube temeljila na kakšnih dokazih in zakaj če dokazov ni je bivši direktor sove neprofesionalno govoril na tiskovnih konferencah da so? In kaj imajo s tem NVO? Torej kaj je tu resnica?
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+1
1 0
Razumnež
09. 06. 2026 18.33
Dej Sluga ne nabijej.... Če se je zlagal povej kje se je zlagal in predloži dokaze, drugače pa utihni in se ne obnašaj kot neka pocestnica.... Si izvoljena v parlament in se temu primerno obnašaj !!!!
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+2
2 0
KatiFafi
09. 06. 2026 18.31
Sluga, Golob, Vonta, Bratušek, Ribič, Volk. Rjuhe v zaporu smo že napeli za vas.
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+3
4 1
lokson
09. 06. 2026 18.27
Kadivnik je jasno povedal, da nimajo niti enega najmanjšega dokaza o tem, da za posnetki stoji Izrael in agencija BC.
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+1
3 2
hansola
09. 06. 2026 18.32
To verjamete samo SDSektaši
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-2
1 3
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