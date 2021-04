Sluga o Janši: Bolj ko mu popuščamo, dlje bo šel

Janja Sluga je v pogovoru za Mladino povedala, da poslanska skupina SMC ni nikoli glasovala o njeni zamenjavi – to naj bi zahteval premier Janez Janša. "In Zdravko Počivalšek mu jo je tudi obljubil," je dodala.

Izpostavila je, da so se do lanskega decembra vsak teden sestajali vodje poslanskih skupin koalicijskih strank in usklajevali različna stališča. "V nekem trenutku pa smo o razlikah nehali govoriti, češ da bodo razlike usklajevali na višjih ravneh, kot je temu rekel vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. To pomeni, da smo parlamentarci nehali odločati o svojih dejanjih," je navedla in dodala, da v to ni mogla privoliti.

Prepričana je, da je imela SMC v tej koaliciji določen manevrski prostor, ki je ostal neizkoriščen. "Če bi se postavili za svoja stališča, če bi bili bistveno močnejši in glasnejši koalicijski partner, bi lahko izkoristili svoj potencial," meni. Prepričana je, da bi SMC, ki zaradi nizke podpore javnosti ni imela druge izbire kot vstopiti v koalicijo,"lahko danes imela petodstotno javnomnenjsko podporo ali še več, če bi Počivalšek in ministri SMC delali tako, kot smo delali poslanci, če bi bili oni tako glasni, odločni, nepopustljivi, kot smo bili mi".

"Večkrat so se ministri SMC obrnili name in rekli: 'Ali si upaš v državnem zboru popraviti to, kar nam v vladi ni uspelo?' In sem si upala. To torej pomeni, da bi morali biti odločnejši in da nas v tem primeru predsednik vlade ne bi mogel razrezati kot klobase," je dodala. Po njeni oceni torej "stranka, natančneje Počivalšek ni bil kos izzivom".

Počivalšku očita, da se je ravnal bolj po logiki, kaj bo zanj v odnosu do predsednika vlade najlažje, da ni liberalec in da "že nekaj časa ne povečuje ugleda SMC, ampak stranko razgrajuje in razmišlja bolj po gospodarsko, o tem, kaj bo od nje v 'stečajnem postopku' lahko uporabil".

Povezovanje Počivalška zAndrejem Čušem in Francem Kanglerjem vidi kot obračanje SMC na desno: "Postala bo stranka satelit, ki jo SDS potrebuje na prihodnjih volitvah." SMC je tako sredino še bolj oslabila in skrajnosti so se okrepile, meni Sluga, ki sicer vstopa SMC v aktualno koalicijo ne obžaluje: "Napake so sledile po tem."